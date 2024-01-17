طرد سفير إيران من باكستان بعد الهجوم على إقليم بلوشستان … وإسلام آباد تحتفظ بحق الرد

لندن- «القدس العربي»- وكالات: طردت باكستان السفير الإيراني لديها، أمس الأربعاء، بسبب انتهاك «صارخ» للسيادة الباكستانية واستدعت سفيرها من طهران. وفي الأثناء، نقلت «الأناضول» عن مصادر استخباراتية باكستانية أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ردًا على الهجوم الإيراني على إقليم بلوشستان، مساء الثلاثاء. ورداً على الإدانات الباكستانية، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس، أن طهران استهدفت «مجموعة إرهابية إيرانية» في باكستان.

وتمثل الخطوة زيادة التوترات بين البلدين عقب هجوم صاروخي نادر شنته إيران، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثلاث فتيات. وأدانت باكستان بشدة الهجوم ووصفته بـ»بانتهاك صارخ» للسيادة الباكستانية. وقالت الحكومة في وقت سابق إنها «تحتفظ بحق الرد على هذا العمل غير القانوني» ثم تبعت ذلك بالطرد والاستدعاء.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية أنه جرى إبلاغ الحكومة الإيرانية. ويوجد السفير الإيراني لدى باكستان حاليًا في إيران. وأضافت الوزارة أنه لن يتم السماح له بالعودة إلى باكستان في الوقت الراهن.

وأضاف البيان أيضًا أن الحكومة الباكستانية قررت «تعليق كل الزيارات رفيعة المستوى الجارية أو المقرر لها بين باكستان وإيران في الأيام المقبلة». وأضاف البيان: «المسؤولية عن العواقب سوف تقع مباشرة على عاتق إيران».

وأسفرت الضربات الإيرانية داخل إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة «جيش العدل» الإسلامية.

عبداللهيان: تمّ استهداف مجموعة إرهابية إيرانية لا المدنيين

وقال بيان الوزارة: «لطالما قالت باكستان إن الإرهاب تهديد مشترك لجميع الدول في المنطقة وأنه يقتضي تحركًا منسقًا». وأضاف البيان أن «مثل تلك الأفعال الأحادية لا تتماشى وعلاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض الثقة الثنائية».

وفي الأثناء، قالت المصادر الاستخباراتية إن إيران ادعت أنها نفذت قصفًا على جماعة «جيش العدل» المسلحة في بلدة بانجغور الحدودية، مستدركة بالقول: «ولكن طهران هاجمت أطفالًا أبرياء».

ولفتت المصادر أن باكستان لم ترد بشكل متهور على الهجوم الإيراني، وتطرقت إلى الرد الذي قامت به إسلام آباد على الهند في بالكوت عام 2019، مؤكدة أن باكستان جيدة فيما يخص «الرد». وبيّنت المصادر أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على الهجوم الإيراني.

وشددت المصادر أن باكستان تدرك الوضع الإقليمي، وأن إيران تريد البقاء على الأجندة في وقت لا تستطيع فيه تقديم مساهمة كبيرة في إنهاء الأزمة بقطاع غزة.

وقال عبداللهيان، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «تمّ استهداف ما تسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية». وهو أول مسؤول إيراني يؤكد رسميًا هذه العملية.

وأضاف الوزير: «فيما يتعلق بباكستان، لم يتمّ استهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيّرات إيرانية».

وتابع أن «هذه المجموعة وجدت ملاذًا في بعض المواقع بولاية بلوشستان» في غرب باكستان على الحدود مع إيران و»قامت بعدة عمليات في إيران وخصوصًا العملية في مقر شرطة راسك» بمحافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق) الحدودية مع باكستان وأفغانستان، والتي أسفرت عن مقتل 11 عنصرًا من الشرطة الإيرانية في كانون الأول/ ديسمبر.

وأكد عبد اللهيان أنه تم بحث هذا الملف «عدة مرات مع المسؤولين الباكستانيين».

وقال: «نحترم سيادة ووحدة أراضي باكستان، لكننا لن نقبل بأن يتم تهديد أمننا القومي وليس لدينا أي تحفظ أو تردد حين يتعلق الأمر بمصالحنا القومية».

لم يعلق الوزير على قرار إسلام آباد استدعاء مبعوث إيران في باكستان للاحتجاج على «انتهاك غير مبرر للمجال الجوي» الباكستاني وكذلك استدعاء السفير الباكستاني من طهران.

وقبل ساعات من ضربة الأربعاء، التقى رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار وزير الخارجية الإيراني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، استهداف «مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة»، مؤكدة تدمير «مقر لجهاز الموساد الصهيوني» في إقليم كردستان العراق وتجمعات لـ«تنظيم الدولة الإسلامية» في سوريا. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، أمس، أن عضوًا بالحرس الثوري الإيراني قتل بالرصاص في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني على الحدود مع باكستان وأفغانستان. وقالت الوكالة: «محاولات التعرف على الجناة وملاحقتهم جارية».

وتأسست جماعة جيش العدل عام 2012 في منطقة سيستان وبلوشستان وقائدها هو عبد الرحيم ملازاده، الذي يصدر بياناته باسم «صلاح الدين فاروقي» وهو من مواليد 1979 في مدينة راسك التابعة لإقليم بلوشستان.

وتدرج طهران هذه الجماعة على قائمة الإرهاب، وهي تقول إنها تدافع عن حقوق البلوش وأهل السنَّة في إيران.

واتهمت وسائل إعلام إيرانية «جيش العدل» بشن هجوم مسلح، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مقر للشرطة في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أودى بحياة 11 من عناصر الشرطة.