طرد موظفين من مايكروسوفت من اجتماع بعد احتجاجهم على عقود للتعاون مع الجيش الإسرائيلي

واشنطن: طرد خمسة موظفين في مايكروسوفت من اجتماع مع الرئيس التنفيذي للشركة بعد احتجاجهم على عقود توفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي.

جاء الاحتجاج يوم الإثنين بعد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الأسبوع الماضي، كشف أن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة من مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حربي غزة ولبنان مؤخرا.

كما تضمن التقرير تفاصيل عن غارة إسرائيلية خاطئة عام 2023 استهدفت مركبة تقل أفرادا من عائلة لبنانية، ما أسفر عن استشهاد ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.

وكان الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا يتحدث عن منتجات جديدة خلال اجتماع للموظفين في الحرم الرئيسي للشركة في ريدموند بواشنطن، عندما وقف الموظفون المحتجون على بعد نحو 15 قدما منه، وكشفوا عن قمصان كتب عليها: “هل يقتل كودنا الأطفال، ساتيا؟”.

وتظهر صور ومقاطع فيديو للواقعة، التي تم بثها مباشرا داخل الشركة، أن ناديلا واصل حديثه دون الالتفات إلى المحتجين، بينما قام رجلان بسرعة بملامسة أكتاف الموظفين وأخرجوهم من القاعة.

(أ ب)