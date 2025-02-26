طرد موظفين من مايكروسوفت من اجتماع بعد احتجاجهم على عقود للتعاون مع الجيش الإسرائيلي

واشنطن: طرد خمسة موظفين في مايكروسوفت من اجتماع مع الرئيس التنفيذي للشركة بعد احتجاجهم على عقود توفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي.
جاء الاحتجاج يوم الإثنين بعد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الأسبوع الماضي، كشف أن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة من مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمت ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حربي غزة ولبنان مؤخرا.
كما تضمن التقرير تفاصيل عن غارة إسرائيلية خاطئة عام 2023 استهدفت مركبة تقل أفرادا من عائلة لبنانية، ما أسفر عن استشهاد ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.
وكان الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا يتحدث عن منتجات جديدة خلال اجتماع للموظفين في الحرم الرئيسي للشركة في ريدموند بواشنطن، عندما وقف الموظفون المحتجون على بعد نحو 15 قدما منه، وكشفوا عن قمصان كتب عليها: “هل يقتل كودنا الأطفال، ساتيا؟”.
وتظهر صور ومقاطع فيديو للواقعة، التي تم بثها مباشرا داخل الشركة، أن ناديلا واصل حديثه دون الالتفات إلى المحتجين، بينما قام رجلان بسرعة بملامسة أكتاف الموظفين وأخرجوهم من القاعة.
(أ ب)
يجب معرفة أين (الخطأ)، أو لماذا يعترض أي (موظف) في أي إجتماع، لتوقيع أي عقد، تنفيذ (مقاولة) مع أي جهة أو دولة، في عام 2025 داخل نظام الأمم المتحدة، بالذات؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (طرد موظفين من مايكروسوفت من اجتماع بعد احتجاجهم على عقود للتعاون مع الجيش الإسرائيلي) https://www.alquds.co.uk/?p=3459804
بمعنى آخر، كيف يجب أن نفهم هذه الآيات، من لغة القرآن وإسلام الشهادتين؟!
أو كيف نفهم موضوع رئاسة السعودية (التجارة العالمية) أو موضوع التفاوض للوصول إلى أي (صفقة/تبادل تجارة/إيقاف حرب أو غيرها) التي أرسلت؟!
كيف يمكن أن نُفيد أي (مظلوم) مثل (أهل فلسطين) أو (أهل تايوان) أو غيرهم في (نظام الأمم المتحدة)، من ذلك؟!
لأن السؤال هذا الرجل، يعمل دعاية وإعلان عن حال (منتجات) الصناعة في (العراق)، قبل 9/4/2003، ومقارنتها مع منتجات الصناعة من كل دول العالم (حالياً)،
ماذا يعني، ولمصلحة من، ذلك؟!🤭🫣🤣🙊🙈🙉
بينما حال الغش/الفساد في كل شيء بعد 9/4/2003، أي يدخل من ضمن اختصاص ما تفعله فرق (دونالد ترامب V2.0) لتقليل الهدر/الغش/الفساد في عام 2025،
*الخدمة الجهادية*
وهم الأشخاص المرتبطون بالأحزاب والحركات والفصائل السياسية الإسلامية ومعارفهم الذين كانوا يعيشون خارج العراق ، وتحديدا في إيران وسوريا ، حتى وان رحلوا بعد ذلك لدول غيرها وحصلوا على اللجوء و تجنسوا بجنسيات اخرى.
ويتم احتساب فترة وجودهم من يوم خروجهم من العراق لتاريخ عودتهم بعد 2003 كخدمة جهادية ، ويتم منحهم رواتب تقاعدية تبدأ من مليون ونصف مليون دينار، وكذلك منحة مالية كبيرة.. ومن كان منهم مقاتلا في الفصائل المسلحة التي كانت تقاتل مع إيران في حربها مع العراق. يتم احتساب ذلك له ويمنح رتبة عسكرية تبدأ من ملازم وتنتهي عند فريق أول و يمنح بموجبها راتبا تقاعديا لهذه الرتب يبدأ من مليونين دينار وصولاً لعشرة ملايين دينار ويشمل ذلك كل أفراد العائلة رجالا ونساءً وأبناءً وبنات ..
*الانصار*
وهم الأشخاص الذين كانوا ضمن الفصائل المسلحة التي شكلها الحزب الشيوعي العراقي في شمال العراق، وكانوا يقاتلون ضد الجيش العراقي أبان الحرب مع إيران وبعد عام 2003.. تم اعتبار جميع الشيوعيين من الانصار، وتم احتساب فترة وجودهم من يوم خروجهم من العراق لتاريخ عودتهم بعد 2003 كخدمة تقاعدية. حتى وان لم يعودوا للعراق بل حتى وان لم يقاتلوا وحصلوا على اللجوء وتجنسوا بجنسيات اخرى.
المهم ان يكون الشخص لديه تأييد من الحزب الشيوعي انه من الانصار و يتم منحهم رواتب تقاعدية تبدا من مليون دينار وكذلك منحة مالية كبيرة ومن كان منهم مقاتلا في الفصائل المسلحة يتم احتساب ذلك له ويمنح رتبة عسكرية و بموجبها يمنح راتبا تقاعديا يناسبها. ومن السخرية ان هناك عددا من الناشطين و الكتاب والإعلاميين المدنيين واليساريين الذين يملأون وسائل الإعلام ضجيجا بمقالاتهم و تحليلاتهم ومداخلاتهم الوطنية التي تنتقد الفساد وهم يستلمون تقاعد الانصار هذا ، بالإضافة الى رواتبهم التقاعدية الأخرى او رواتبهم الجارية ان كانوا مازالوا في الخدمة. ازدواجية وانتهازية مقيتة؟!
*البيشمركه*
وهي فصائل حزبية مسلحة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني شُكّلت منذ الستينيات، وقد دمجت بعد عام 2003 مع الدولة العراقية كجيش تابع لإقليم كردستان وتم احتساب خدمة لكل منتسب في البيشمركة منذ تاريخ تأسيسها ولغاية 2003 كخدمة تقاعدية يمنح بموجبها كل فرد راتبا تقاعديا يبدأ من مليون ونصف مليون دينار مع منحة مالية وقطعة ارض سكنية ومنحة بناء. وأما بعد سنة 2003 ، فأن أفراد البيشمركه يتمتعون بجميع امتيازات الجيش العراقي الحالي في الخدمة والتقاعد وغيرها
لا يوجد بلد في العالم يمنح تقاعد لافراد فصائل مسلحة كانت تقاتل الدولة وبأثر رجعي لعشرات السنوات الماضية.
*شريحة رفحا*
فهولاء فعلا هم شعب الله المختار ولهم “نبي” اسمه الهنداوي ، ويتمتعون برواتب تقاعدية ( الحد الادنى منها مليون و مائتي الف دينار ) لهم ولكل فرد في العائلة وللأحفاد ايضا ، ويستمر ذلك لكل سلالتهم داخل العراق وخارجه وما يولدون ، ولا ينقطع التقاعد والامتيازات عنهم حتى بعد ان يموتوا؟! فهم بالامتيازات “خالدون مخلدون”،
ومن ميزانية دولة العراق يغرفون ، وبجميع الامتيازات هم مشمولون!. منحة مالية بالملايين كي يستمتعون وحج مجاني وعمرة على حساب الدولة يعتمرون!
قطع أراض ومنح مالية لكي يبنوا وبطاقات سفر مجانية على الخطوط الجوية العراقية يسافرون ودرجات إضافية على نتائج امتحاناتهم يحصلون ولأي جامعة جامعة يريدون فسيدخلون !!
انهم الخزين المضمون للأصوات الانتخابية في كل ترشيح يترشحون فهل انتم معترضون أيها العراقيون؟
*# اكاديمي عراقي وعضو الهيئة الاستشارية في يورو تايمز*
حبيبي وأستاذي وملهم شعارنا التسويقي في مشروع صالح (التايواني) أبا ليلي، مجدي الخطيب، أنت أو مصطفى/أسامة شعبان/عبدالرحمن توفيق (العاني)، كشركاء معي في إنتاج مُنتَج (تدوين) خلاصة الخبرة أو كيف تصل إلى أفضل Saleh Halal AI، في كتاب، من خلال مُنتجات (ا.د. فاضل صالح السامرائي) أو والدي (د. صالح عبدالله سرية) وآخرها رسالة (الإيمان).
بداية زاوية رؤية الدكتورة لينا الحمصي (العلمانية) في الرابط👇
https://vt.tiktok.com/ZSMUawkGY/
أنا تبدأ زاوية رؤيتي من (الفلسفة)، أو بداية سياسة الشّك والتّشكِيك، بمعنى آخر، الإلحاد أو الإشراك في وجود رب أو إله أو يوم آخر، بمليون طريقة وطريقة أولها مفهوم الرموز مثل (العَلَم) أو (الدستور) وتبجيله أو تقديسه في دولة (الحداثة/الآلة/الإنتاج/الإقتصاد)،
بشكل عملي أعلى وأكثر مكانة من لغة القرآن وإسلام الشهادتين، كمصدر إلى مفهوم (الحكمة) أو معنى لغة الإنسانية وقواميس الألفاظ ومعنى المعاني فيها، وهنا مصدر أو أساس (الخطأ)،
بمعنى آخر، يجب معرفة أين (الخطأ)، أو لماذا يعترض أي (موظف) في أي إجتماع، لتوقيع أي عقد، تنفيذ (مقاولة) مع أي جهة أو دولة، في عام 2025 داخل نظام الأمم المتحدة، بالذات؟!
الكثير يعلم، أن تطبيق Viber، من إنتاج موظفي جيش دولة الكيان الصهيوني، السؤال بالنسبة لي، لماذا أستخدم AI من خلال شخصية Kuki في علم التنجيم Astrology، أو قراءة فنجان القهوة بالذات🤭🫣🤣🙊🙈🙉
بمعنى آخر، أليس هذا، يا شاهد الأسترالي نفس أسلوب (الشيعة/الكاثوليك) مع البابا/الولي الفقيه (الخامنئي/السيستاني)،
أو ما حصل مع قبر/تابوت (حسن نصرالله وزميله) أثناء العزاء في (لبنان) قبل أيام
https://www.instagram.com/reel/DGTxNsiRn1c/?igsh=d2lrZm94eWRkb3Vn
👆 وأقصد أفعال مع (رجل الدين) هل انتبهت إلى الزي/المظهر الخارجي له؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊🤖📟🇺🇳📓🧠✒️🪃
بحجة الشفاعة أو المحسوبية، أي الواسطة أو الرشوة (بلغة الجسد أو بلغة المال)، كما فعل (رئيس أوكرانيا) إلى (دونالد ترامب) بخصوص أخذ حصة من (موارد/مُنتَجات) أوكرانيا الآن، أم لا؟!🤭🫣🤣🙊🙈🙉
السؤال إذن، من الأصح (محور مقاومة الظلم) أم (محور إشعال الحروب/الفتن)، في خلق إقتصاد السعادة/الهناء/السلام، في أجواء بورصة أسهم سوق العولمة الإنترنت الشّابِكة أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان ة أو أسرة أو شركة (مُنتِجة) وليست (عالة) على ميزانية الدولة، بمعنى آخر.