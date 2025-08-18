طريقة ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا عقيمة وضمانته الأمنية يجب ألا تعني استسلامها

لندن- “القدس العربي”:

انتقدت صحيفة “فايننشال تايمز” طريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، قائلة إنها طريقة عقيمة، فاصطفاف الرئيس ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدا وكأنه رجل مخدوع.

وقالت إن قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين كانت فشلا محرجا. والأسوأ من ذلك، أنها كانت خطأً فادحاً.

ففي مقابل ترتيبات الاستقبال لضيف الشرف التي غمر بها الرئيس الأمريكي زعيما روسيا كان يعتبر حتى ذلك الحين منبوذا في الغرب، لم يحصل الرئيس الأمريكي إلا على بعض الإطراءات الرخيصة.

ورفض بوتين وقف إطلاق النار، الذي كان الهدف الرئيسي لترامب من الاجتماع وتمسك بأهدافه المتطرفة التي تعادل استسلام أوكرانيا وإخضاعها.

مقابل ترتيبات الاستقبال لضيف الشرف التي غمر بها الرئيس الأمريكي زعيما روسيا كان يعتبر حتى ذلك الحين منبوذا في الغرب، لم يحصل الرئيس الأمريكي إلا على بعض الإطراءات الرخيصة

وتراجع ترامب مرة أخرى عن التهديد بـ”عواقب وخيمة” على روسيا إذا رفض بوتين وقف الأعمال العدائية، مما جعله يبدو ضعيفا. وكما قال الكرملين، لم يناقش الرجلان حتى عقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتقول الصحيفة إن السهولة التي حقق بها بوتين مواقف روسيا المتشددة تجعل ترامب يبدو مخدوعا.

وتمضي الصحيفة قائلة إن من دواعي الارتياح أن ترامب لم يبع أوكرانيا في عاصمة ألاسكا، أنكوريج، لكن ما تعلمناه منذ ذلك الحين لا يدعو على الارتياح مطلقا.

فقد أيد ترامب رغبة بوتين في التفاوض على تسوية شاملة بدلا من الموافقة على الهدنة المؤقتة التي طالبت بها واشنطن. وكان هذا موقف أوكرانيا أيضا، إلى أن أجبر ترامب زيلينسكي على الانصياع في وقت سابق من هذا العام.

والآن، وبعد أن أصبحت روسيا مهيمنة على ساحة المعركة فإن لديها كل الحوافز لإطالة أمد المحادثات. كما أن موقفها المتشدد بشأن الأراضي ومطالبة أوكرانيا بالتخلي عن ربع دونيتسك وجزء من لوغانسك الذي لا تزال تسيطر عليه يظهر نوايا بوتين.

وتعلق الصحيفة على ما قاله ترامب في ألاسكا، وهو أنه وبوتين اتفقا على معظم النقاط. ومن المثير للصدمة بشكل خاص أنه لم يظهر أي اعتراض على أهمها، وهو مطلب بوتين في الأقاليم، الذي وصفه زيلينسكي وبدعم أوروبي، بأنه خط أحمر مطلق. ذلك أن التخلي عن الأراضي التي بذل الأوكرانيون دماء كثيرة للدفاع عنها على مدى أحد عشر عاما أمر لا يمكن الدفاع عنه سياسيا وهو انتحار عسكري. وسيعني هذا التخلي عن حزام المدن والتحصينات، بالإضافة إلى الأنهار وسلاسل التلال التي مكنت أوكرانيا من مقاومة التقدم الروسي والمساعدة في حماية بقية البلاد. كما أن التخلي عن هذه الأرض سيغرق أوكرانيا في اضطرابات سياسية ويتركها معرضة دائما لمزيد من العدوان الروسي.

إذا كان زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون يعتقدون أنهم أقنعوا ترامب بهذه النقاط الأسبوع الماضي، فقد أخطأوا خطأً فادحا

وتقول الصحيفة إنه إذا كان زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون يعتقدون أنهم أقنعوا ترامب بهذه النقاط الأسبوع الماضي، فقد أخطأوا خطأً فادحا. وهناك تفسيران محتملان: إما أن ترامب كان دائما داعما لاستيلاء روسيا على الأراضي الأوكرانية ومتعاطفا معها، وهي سمة من سمات عالم ينتصر فيه القوي على الضعيف، أو أن رأيه قد تشكل ببساطة من خلال المحادثة الأخيرة التي أجراها مع بوتين. وإذا كان التفسير الأخير هو الصحيح، فستتاح لأوكرانيا والأوروبيين فرصة أخرى لتغيير رأي ترامب.

ومع ذلك تعتقد الصحيفة أن النجاح الدبلوماسي الذي تحقق الأسبوع الماضي كان عابرا. وعلى الأوروبيين والحالة هذه تعديل نهجهم للحصول على قوة دفع أكثر ديمومة. وبالنسبة لزيلينسكي، الذي سيلتقي ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين إلى جانب القادة الأوروبيين، فيعني هذا أن يكون أكثر صراحة بشأن التسوية التي هو على استعداد لتقديمها، في الواقع تجميد الخطوط الأمامية والتنازل عن السيطرة الفعلية ولكن ليس القانونية على الأراضي التي تحتلها موسكو مقابل ضمانات أمنية خارج الناتو.

وبالنسبة للأوروبيين، فيعني ذلك التصدي بحزم أكبر لوقوف ترامب مع بوتين، مع استمالة الجمهوريين في الكونغرس وأعضاء الإدارة الذين لديهم بالتأكيد شكوك جدية بشأن كارثة ألاسكا ورسالة الضعف الأمريكي التي تبعث بها للعالم. وستحتاج أوروبا أيضا إلى رفع مستوى طموحاتها لمساعدة أوكرانيا ماليا وعسكريا، بما في ذلك استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة.

وسيميل القادة الأوروبيون إلى الاحتفاء بدعم ترامب للضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا باعتباره تقدما دبلوماسيا ودليلا على التعاون عبر الأطلنطي الدائم. لكن هذا لن يكون له أي قيمة إذا كان الاتفاق المقترح بمثابة استسلام أوكرانيا.