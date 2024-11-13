“طريق الحياة”.. مبادرة مصرية لتعليم شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة: تشهد مصر غدا الخميس، انطلاق مبادرة “طريق الحياة” التعليمية، والتي تهدف إلى خلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (SEND)، بما يشمل ذوي الإعاقات المختلفة كالتوحد، وعسر القراءة، إضافة إلى الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية.

تأتي هذه المبادرة الرائدة بمشاركة شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة “دبليو إم سي” البريطانية وشركة “كافندش للتعليم”، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتطوير العمراني.

وقال عاطف حسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “كافندش للتعليم”، في بيان صحافي اليوم الأربعاء: “يمثل هذا التعاون تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات”. مضيفا أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو بناء بيئة تعليمية شاملة في مصر، حيث يوفر هذا المركز دعما مخصصا وموارد تعليمية متخصصة للطلاب الذين يواجهون تحديات في البيئة التعليمية التقليدية.

وأوضح حسن أن هذا المشروع يعد مساحة يستطيع فيها الأطفال الذين يتعلمون بطرق مختلفة، الشعور بأنهم مفهومون ومدعومون من بيئة تقدر فرديتهم وتفرد إمكاناتهم، لافتا إلى أنه من المقرر أن يفتح المركز أبوابه بعد عامين، ليقدم مناهج تعليمية ديناميكية تتكيف مع احتياجات كل طالب، مما يمكنهم من متابعة رحلتهم التعليمية بالكامل دون قيود التعليم التقليدي.

وأكد أن مبادرة “طريق الحياة” تجسد رؤية طموحة لخلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، وتعمل هذه البيئة الداعمة على تمكين الطلاب دون عزلهم، كما يسعى هذا المركز التعليمي إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم الشامل ووضع معيار جديد في مصر.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة “دبليو إم سي التعليمية” سوف تقوم بافتتاح أول مدرسة لـWycombe Abbey في الشرق الأوسط ابتداء من العام الدراسي الجديد، على مساحة 58 ألف متر مربع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

(د ب أ)