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طعن فلسطينية حامل حتى الموت أمام أطفالها في اللد- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2023

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“القدس العربي”: تداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظات طعن سيدة فلسطينية حامل حتى الموت أمام أطفالها.

ويظهر المقطع سيدة فلسطينية (40 عاما) تمشي في مدينة اللد قبل أن يباغتها ملثم من خلفها ويسدد إليها طعنات كثيرة.

وسقطت المرأة على الأرض، وحاولت الطواقم الطبية إسعافها لكن جرى الإعلان لاحقا عن وفاتها متأثرة بجراحها الشديدة التي تعرضت لها في حادثة الطعن. كما أعلن عن وفاة الجنين.

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  1. يقول كربون:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 12:27 م

    من المؤكد ان هذا الارهابي الصهيوني من اتباع الوزير الارهابي بن غفير

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  2. يقول البيرق:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 3:38 م

    لا شك ان هذه الجريمة الارهابية ستدخل السرور على قلب المستشار الالماني اولف شولتس

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  3. يقول Anon:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 6:01 م

    قمة النذالة و السفالة، ما ذنب المرأة الحامل و ماذنب الجنين؟ لو أن عربيا طعن إمرأة إسرائيلية حامل لقامت الدنيا ولا قعدت عليه.

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