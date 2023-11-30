طعن فلسطينية حامل حتى الموت أمام أطفالها في اللد- (فيديو)

“القدس العربي”: تداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظات طعن سيدة فلسطينية حامل حتى الموت أمام أطفالها.
ويظهر المقطع سيدة فلسطينية (40 عاما) تمشي في مدينة اللد قبل أن يباغتها ملثم من خلفها ويسدد إليها طعنات كثيرة.
وسقطت المرأة على الأرض، وحاولت الطواقم الطبية إسعافها لكن جرى الإعلان لاحقا عن وفاتها متأثرة بجراحها الشديدة التي تعرضت لها في حادثة الطعن. كما أعلن عن وفاة الجنين.
حادث طعن يودي بحياة سيدة حامل مع جنينها في اللد، الإعلام العبري صنف الأمر على أنه "جريمة عنف في المجتمع العربي" وكذلك تناولت الأمر منصة الجرمق التي تبث من الداخل. ووسائل إعلام فلسطينية تقول إن الطعن نفذه مستوطن، التفاصيل لم تتضح حتى الآن.#غزة_انتصرت
— Khaled Kraizim (@khaledkraizim) November 30, 2023
من المؤكد ان هذا الارهابي الصهيوني من اتباع الوزير الارهابي بن غفير
لا شك ان هذه الجريمة الارهابية ستدخل السرور على قلب المستشار الالماني اولف شولتس
قمة النذالة و السفالة، ما ذنب المرأة الحامل و ماذنب الجنين؟ لو أن عربيا طعن إمرأة إسرائيلية حامل لقامت الدنيا ولا قعدت عليه.