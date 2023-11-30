طعن فلسطينية حامل حتى الموت أمام أطفالها في اللد- (فيديو)

“القدس العربي”: تداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظات طعن سيدة فلسطينية حامل حتى الموت أمام أطفالها.

ويظهر المقطع سيدة فلسطينية (40 عاما) تمشي في مدينة اللد قبل أن يباغتها ملثم من خلفها ويسدد إليها طعنات كثيرة.

وسقطت المرأة على الأرض، وحاولت الطواقم الطبية إسعافها لكن جرى الإعلان لاحقا عن وفاتها متأثرة بجراحها الشديدة التي تعرضت لها في حادثة الطعن. كما أعلن عن وفاة الجنين.