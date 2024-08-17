سياسة | عربي | فلسطين

طفلان غزيان يتقاسمان حذاء أثناء نقلهما الماء للنازحين- (شاهد)

17 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلين يتقاسمان حذاء أثناء نقلهما الماء للعائلات النازحة في قطاع غزة.

ويظهر الطفلان في الفيديو وهما يتبادلان الحذاء للتخفيف من الحرارة في ظل درجاتها المرتفعة خلال فصل الصيف.

 

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  1. يقول عبدالله /من الصحراء الغربية:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 10:00 ص

    اللهم انصر اهل غزة نصراً عزيزاً مؤزراً. اللهم إنهم صبروا واحتسبوا فكلل صبرهم بالنصر المبين،،واحتسابهم بالأجر العظيم، يارب العالمين.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 11:34 ص

    أطفال غزة العزة تحملوا أهوال الحرب الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة التي عاثت سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات البهيمية الحميرية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒

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  3. يقول AR:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 1:27 م

    انا اقرأ هذا، تذكرت حديثا سأورده هنا على ضعف سنده (ضعف السند لا يعني ان الحديث مكذوب، فقد يكون صحيحا ولكن منهجية الحديث وصرامتها العلمية أفضت بتضعيفه) ……عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَشَى فِي الرَّمْلِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَحْرَقَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : ” لَوْلا رَمْلٌ بَيْنَ غَزَّةَ وَعَسْقَلانَ لَعِبْتُ الرَّمْلَ “

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  4. يقول issam:
    أغسطس 18, 2024 الساعة 2:24 م

    في الأزمات كل شىء وارد حتى أكل لحم البشر. هذا مشهد يذكر بأفلام قصيرة عن حالة ضحايا المجاعة في بعظ الدول بداية الستينيات. ليس هكذا نتضامن مع غزة.

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