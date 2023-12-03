طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما.. أحدهما يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه- (فيديو)

“القدس العربي”: أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا وتعاطفا كبيرين، حيث ظهر طفل فلسطيني من قطاع غزة، وهو يبكي قرب جثة شقيقه محمد الذي استشهد بالقصف الإسرائيلي.
وقال الطفل سعيد خالد شحاتة: “نحن من حي الزيتون، ضربوا الشارع بالكامل، أنقذته من تحت الركام”.
ويضيف: “انتشلت جثة شقيقي، إضافة لأمي وجدتي اللتين كانتا مصابتين. الشارع مدمر بالكامل”.
واقترب الطفل سعيد من جثة أخيه قائلا: “دعوني أودعه”، وتسمّر أمام جثة أخيه مع شقيقه الآخر، وقال وهو يقبله قبلة الوداع: “أخي العزيز، أين يمكنني الحصول على أخ آخر مثلك يا عزيزي؟ لن يكون لي أخ آخر مثلك”.
ورغم ثني الموجودين له، إلا أن سعيد بقى يقبل الجثة وقال بصوت مرتفع: “ادفنوني معه”.
تستمر مآسي سكان غزة| واحد يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه.. طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما الصغير
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— euronews عــربي (@euronewsar) December 3, 2023
في هذا السياق، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمود بصل إن هناك أكثر من 300 شهيد في حي الشجاعية وأن المنازل سويت بالأرض.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق بيان له السبت، ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650 وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
(وكالات)
بسم الله الرحمن الرحيم. الامر الذي يصعب استيعابه هو صمت الشعوب الإسلامية والعربية.
أتساءل : بالله عليكم هل نحن أمة موجودة فوق الأرض و حية ؟
يارب نريد القصاص في الدنيا قبل الآخرة. يارب نريد قصاصا عاجلا غير اجل. يارب حرمت الظلم على نفسك وكتبته على خلقك، يارب انتقم من الظالمين المجرمين القتلة شر انتقام هم وجميع من أيدهم ووالاهم ولو باطمئنان قلب.
يارب انتقم لكل قطرة دم سالت ولكل نفس روعت ولكل حجر هدم. يارب اشفي غل صدورنا بنصر بين واضح موءزر من عندك.
يارب استجب يارب استجب يا رب استجب.
يا رب أرنا عجاءب قدرتك بالانتقام العاجل الغير اجل من المستكبرين اولي القوة والجبروت واكسرهم كسرا لا جبر بعده يشفي غل الموءمنين ويريح صدورهم يارب أنت وعدت بالإجابة وأنت لا تخلف الميعاد فاستجب يا رب وانتقم انك انت المنتقم العزيز الجبار.
اللهم امين.
آمين آمين آمين آمين آمين يارب العالمين، يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀
يا اهل غزة
لا تسامحونا على صمتنا و خذلاننا لكم
لا تسامحونا على قلة حيلتنا و جبننا
نحن لا نستحق المسامحة