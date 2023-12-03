طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما.. أحدهما يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه- (فيديو)

“القدس العربي”: أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا وتعاطفا كبيرين، حيث ظهر طفل فلسطيني من قطاع غزة، وهو يبكي قرب جثة شقيقه محمد الذي استشهد بالقصف الإسرائيلي.

وقال الطفل سعيد خالد شحاتة: “نحن من حي الزيتون، ضربوا الشارع بالكامل، أنقذته من تحت الركام”.

ويضيف: “انتشلت جثة شقيقي، إضافة لأمي وجدتي اللتين كانتا مصابتين. الشارع مدمر بالكامل”.

واقترب الطفل سعيد من جثة أخيه قائلا: “دعوني أودعه”، وتسمّر أمام جثة أخيه مع شقيقه الآخر، وقال وهو يقبله قبلة الوداع: “أخي العزيز، أين يمكنني الحصول على أخ آخر مثلك يا عزيزي؟ لن يكون لي أخ آخر مثلك”.

ورغم ثني الموجودين له، إلا أن سعيد بقى يقبل الجثة وقال بصوت مرتفع: “ادفنوني معه”.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمود بصل إن هناك أكثر من 300 شهيد في حي الشجاعية وأن المنازل سويت بالأرض.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق بيان له السبت، ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650 وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)