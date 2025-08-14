طفلان من غزة يخطفان الأنظار في حفل توزيع ميداليات كأس السوبر الأوروبي- (صور)

إسطنبول: خطف طفلان فلسطينيان من قطاع غزة، الأنظار خلال مشاركتهما مساء الأربعاء، بحفل توزيع ميداليات بطولة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب “فريولي” في إيطاليا، التي توج بلقبها باريس سان جيرمان على حساب توتنهام.

الطفلة تالا (12 عاما) كانت نقلت إلى ميلانو شمال إيطاليا لتلقى الرعاية الطبية المناسبة نظرا لافتقار قطاع غزة للتجهيزات الطبية اللازمة بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 22 شهرا.

وقفت تالا على منصة التتويج إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، وانضم لهما الطفل محمد (9 سنوات) الذي فقد والديه خلال الحرب وأصيب بجروح بالغة بغارة إسرائيلية.

واستقبلت إيطاليا محمد أيضا بسبب صغر سنه وخطورة وضعه الصحي ولا يزال يتلقى العلاج حاليا.

وإلى جانب محمد وتالا، شارك بالحفل تسعة أطفال لاجئين في إيطاليا من أفغانستان والعراق ونيجيريا وغزة وأوكرانيا، رافعين لافتة: “أوقفوا قتل الأطفال- أوقفوا قتل المدنيين”.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات وجهت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع بسبب نعيه اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد المعروف باسم “بيليه فلسطين” الذي قتلته إسرائيل في 6 أغسطس/آب، دون الإشارة إلى الظروف المحيطة بمقتله هذا الأسبوع.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن العبيد (41 عاما) قتل بنيران الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.

وكان العبيد، لاعبا بارزا في المنتخب الفلسطيني، وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ونال العبيد، لقب “بيليه فلسطين” تقديرا لموهبته الكبيرة، وتيمنا بأسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

(الأناضول)