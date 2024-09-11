سياسة | عربي | فلسطين

طفلة جريحة تبلغ عائلتها باستشهاد شقيقتها في غارة إسرائيلية على غزة- (شاهد)

11 - سبتمبر - 2024

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة جريحة تبلغ عائلتها باستشهاد شقيقتها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ويظهر المقطع الطفلة الجريحة من داخل المشفى، وهي تتحدث إلى والدتها عن استشهاد شقيقتها.

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  1. يقول ابو علي / الاردن:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 8:45 ص

    طائرات أمريكية تستهدف الأطفال في غزة ، و لكنهم صامدون حتى تتحقق هزيمة امريكا و انكسارها

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 9:33 ص

    الله أكبر على أطفال غزة العزة و الصمود، اللهم انتقم من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀🐒

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