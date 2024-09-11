طفلة جريحة تبلغ عائلتها باستشهاد شقيقتها في غارة إسرائيلية على غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة جريحة تبلغ عائلتها باستشهاد شقيقتها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر المقطع الطفلة الجريحة من داخل المشفى، وهي تتحدث إلى والدتها عن استشهاد شقيقتها.
طفلة جريحة تبلغ عائلتها باستشهاد شقيقتها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/wu9i8XNCen
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 10, 2024
طائرات أمريكية تستهدف الأطفال في غزة ، و لكنهم صامدون حتى تتحقق هزيمة امريكا و انكسارها
الله أكبر على أطفال غزة العزة و الصمود، اللهم انتقم من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀🐒