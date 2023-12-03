طفلة جريحة في غزة تسأل الطبيب: عمو.. هذا حلم ولّا بجد؟- (فيديو)

غزة: مرح.. طفلة فلسطينية من قطاع غزة، رفض عقلها البريء أن يصدق أنها أصيبت في قصف إسرائيلي، فسألت الطبيب الذي يسعفها: “عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟”.

ظهرت مرح وهي تبكي من الألم والصدمة بينما يسعفها الطبيب، بحسب فيديو بثته قناة “الأقصى” على “تلغرام” الأحد.

وفاجأت الطبيب بسؤال: “عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟.. هل حقًا أنا تعرضت لهذه الضربة (القصف)؟.

ليجيبها الطبيب برفق: “لا تخافي، أنتِ بخير، قولي الحمد لله”.

فتكرر سؤالها للتأكد: “أعرف أنني بخير، لكن هذا حلم ولّا بجد؟”.

ويُسمع في المقطع مَن تبدو أنها ممرضة تساعد الطبيب وتسأل الطفلة عن اسمها وعمرها فتجيب: “اسمي مرح، عمري 33”.

فتتابع الممرضة: “33 عمرك؟ في أي صف أنت؟”.

وهنا تجيب مرح أنها “في صف الـ5 سنين ونصف”، ما يعكس عدم قدرتها على التركيز بسبب صدمة التعرض للقصف وألم الإصابة.

https://twitter.com/FXe101/status/1731096696988295492

ومرح ليست إلا واحدة من آلاف الأطفال في غزة الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لقصف إسرائيلي مدمر بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللته هدنة إنسانية لـ7 أيام.

ففي 1 ديسمبر/ كانون الأول، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

(الأناضول)