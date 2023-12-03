طفلة جريحة في غزة تسأل الطبيب: عمو.. هذا حلم ولّا بجد؟- (فيديو)

غزة: مرح.. طفلة فلسطينية من قطاع غزة، رفض عقلها البريء أن يصدق أنها أصيبت في قصف إسرائيلي، فسألت الطبيب الذي يسعفها: “عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟”.
ظهرت مرح وهي تبكي من الألم والصدمة بينما يسعفها الطبيب، بحسب فيديو بثته قناة “الأقصى” على “تلغرام” الأحد.
وفاجأت الطبيب بسؤال: “عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟.. هل حقًا أنا تعرضت لهذه الضربة (القصف)؟.
ليجيبها الطبيب برفق: “لا تخافي، أنتِ بخير، قولي الحمد لله”.
فتكرر سؤالها للتأكد: “أعرف أنني بخير، لكن هذا حلم ولّا بجد؟”.
ويُسمع في المقطع مَن تبدو أنها ممرضة تساعد الطبيب وتسأل الطفلة عن اسمها وعمرها فتجيب: “اسمي مرح، عمري 33”.
فتتابع الممرضة: “33 عمرك؟ في أي صف أنت؟”.
وهنا تجيب مرح أنها “في صف الـ5 سنين ونصف”، ما يعكس عدم قدرتها على التركيز بسبب صدمة التعرض للقصف وألم الإصابة.
https://twitter.com/FXe101/status/1731096696988295492
ومرح ليست إلا واحدة من آلاف الأطفال في غزة الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لقصف إسرائيلي مدمر بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تخللته هدنة إنسانية لـ7 أيام.
ففي 1 ديسمبر/ كانون الأول، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ انتهاء الهدنة، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن سقوط قرابة 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15 ألفا و207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
(الأناضول)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث لأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة من قبل جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🤕✌️🔥🚀
الله يجعل مصابكم وبال ونقمة على المجرمين جميعا ولكل نصيب مفروض بلعنة وكوارث الى يوم الدين، اللهم آمين!
يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم بني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🐒🚀🐒🚀