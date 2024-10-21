طفلة غزية نازحة تحمل شقيقتها الجريحة هربا من قصف الاحتلال- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلة نازحة في غزة تحمل شقيقتها في محاولة منها للوصول إلى بر الأمان.

وهربت الطفلة برفقة شقيقتها الجريحة من قصف الاحتلال، في محاولة لإسعافها وإنقاذ حياتها.

ويتعرض الأطفال على وجه الخصوص لانتهاكات الاحتلال بشكل مستمر خلال حرب الإبادة على القطاع.

ولا يكاد يخلو أي قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة من استشهاد أطفال إلى جانب عائلاتهم وأقاربهم، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية من الأطفال إلى نحو 17 ألفا، إضافة إلى آلاف المصابين منهم، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ولم تتوقف جرائم إسرائيل عند هذا الحد، إذ تسببت سيطرة جيشها على معبر رفح الحدودي مع مصر في منع خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية واستشهاد أكثر من ألف طفل، وهو ما أضاف معاناة جديدة لمأساتهم المستمرة.