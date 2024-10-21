طفلة غزية نازحة تحمل شقيقتها الجريحة هربا من قصف الاحتلال- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلة نازحة في غزة تحمل شقيقتها في محاولة منها للوصول إلى بر الأمان.
وهربت الطفلة برفقة شقيقتها الجريحة من قصف الاحتلال، في محاولة لإسعافها وإنقاذ حياتها.
ويتعرض الأطفال على وجه الخصوص لانتهاكات الاحتلال بشكل مستمر خلال حرب الإبادة على القطاع.
ولا يكاد يخلو أي قصف إسرائيلي يستهدف قطاع غزة من استشهاد أطفال إلى جانب عائلاتهم وأقاربهم، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية من الأطفال إلى نحو 17 ألفا، إضافة إلى آلاف المصابين منهم، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ولم تتوقف جرائم إسرائيل عند هذا الحد، إذ تسببت سيطرة جيشها على معبر رفح الحدودي مع مصر في منع خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية واستشهاد أكثر من ألف طفل، وهو ما أضاف معاناة جديدة لمأساتهم المستمرة.
طفلة نازحة تحمل شقيقتها الجريحة، باحثة عن ملاذ آمن وهرباً من قوات الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/9ARrSVJtIu
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 21, 2024
شيء يقطع القلب اللهم قطع قلوب المطبعين
آمين آمين آمين يامنتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🚀🚀🔥
عار الصهاينة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🔥🚀🐒🔥
اللهم انتقم من الحكام والجيوش الخونة ومن يدافع عن باطلهم.
واضح نقترب من وحشية البشر وفقدان آخر امل بالانسانية بسبب انكشاف كامل لخبث الغرب ، وصمت القبور للعرب والمسلمين، لان افضل من فيهم يتفرج وينقد او يلوم المدافع عن حقه، فعلا احيانا الموت كمدا ارحم من العيش بذل وخنوع،،،،، لا حول ولا قوة الا بالله الواحد القهار
اللهم عليك بالمجرمين والحكام الخونة فانهم لا يعجزونك