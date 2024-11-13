سياسة | عربي | فلسطين

طفلة غزية نازحة دون حذاء تثير تفاعلا على مواقع التواصل- (شاهد)

13 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: أثارت طفلة غزية نازحة دون حذاء مواقع التواصل، مثيرة تعليقات حول أوضاع النازحين نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وظهرت الطفلة النازحة من بيت حانون في الفيديو دون حذاء، بعد أن قطع حذاؤها نتيجة النزوح المستمر بسبب العدوان.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 9:30 ص

    يا للعار يا للعار أطفال غزة حفاة جوعى منهكون من حرب لعينة تشنها عليهم عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والغربي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، تعسا لأمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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