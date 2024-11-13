طفلة غزية نازحة دون حذاء تثير تفاعلا على مواقع التواصل- (شاهد)

“القدس العربي”: أثارت طفلة غزية نازحة دون حذاء مواقع التواصل، مثيرة تعليقات حول أوضاع النازحين نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.
وظهرت الطفلة النازحة من بيت حانون في الفيديو دون حذاء، بعد أن قطع حذاؤها نتيجة النزوح المستمر بسبب العدوان.
قُطع حذاؤها.. طفلة فلسطينية تنزح حافية القدمين من بيت حانون شمالي قطاع #غزة pic.twitter.com/KccFYgT9lS
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2024
يا للعار يا للعار أطفال غزة حفاة جوعى منهكون من حرب لعينة تشنها عليهم عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والغربي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، تعسا لأمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥