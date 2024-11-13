طفلة غزية نازحة دون حذاء تثير تفاعلا على مواقع التواصل- (شاهد)

“القدس العربي”: أثارت طفلة غزية نازحة دون حذاء مواقع التواصل، مثيرة تعليقات حول أوضاع النازحين نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وظهرت الطفلة النازحة من بيت حانون في الفيديو دون حذاء، بعد أن قطع حذاؤها نتيجة النزوح المستمر بسبب العدوان.