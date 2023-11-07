طفلة مترو القاهرة لـ «القدس العربي»: لم أجد سوى صوتي لأدعم به فلسطين

القاهرة – «القدس عربي»: بشال فلسطيني وضعته على كتفيها، وفي إحدى رحلات قطار الأنفاق في القاهرة، وقفت الطفلة جنى التي تبلغ من العمر 13 عاما تغني للأقصى وتشحذ همم رواد القطار، الذين تفاعلوا معها وأخرجوا هواتفهم ليلتقطوا لها الصور.

جنى إيهاب التي تدرس في الصف الثاني الإعدادي في مدارس الأزهر والحافظة للقرآن الكريم، رددت أنشودة «دمت يا أقصى لنا». وانتشر فيديو غنائها بكثافة على وسائل التواصل.

قالت جنى لـ «القدس العربي»، إنها حاولت أن تعبر عن تضامنها مع المقاومة وتقدم أي شيء فلم تجد سوى صوتها الذي وهبه الله لها.

وتحكي أنها تتابع الأحداث وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي بحسرة وتغضب من عدم نجدتهم، وترى ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية.

وتؤكد أنها جلست تفكر بماذا تستطيع أن تقدم في ظل ما تشهده من قصف للمنازل وترويع المدنيين وصور الأطفال تحت الأنقاض، فقررت الخروج من منزلها والاتجاه إلى قطار الأنفاق وترديد أنشودة الأقصى في محاولة لشحذ همم المصريين وإعلان دعمها وتضامنها مع أهالي قطاع غزة.

وتؤكد أنها ترى تحرير فلسطين قريبا جدا وأنها لا تملك سوى الدعاء للفلسطينيين في صلاتها والغناء دعما للقضية.