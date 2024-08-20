سياسة | عربي | فلسطين

طفلة من شمال غزة تعاني بسبب سوء التغذية- (شاهد)

منذ 55 دقيقة

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة غزية تعاني بسبب الجوع الذي يفرضه الاحتلال على مناطق واسعة في قطاع غزة.

ويأتي هذا بينما تحذر وكالات إغاثة دولية من أن الجوع قد يؤدي إلى استشهاد العشرات من الأطفال في القطاع.

 

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