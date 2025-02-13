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طفل إيلون ماسك يخطف الأضواء بتصرفاته العفوية في البيت الأبيض- (فيديوهات)

13 - فبراير - 2025

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لندن- “القدس العربي”: تحوّل نجل إيلون ماسك، البالغ من العمر أربع سنوات، إلى نجم غير متوقع خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض، بعدما أضفى لمسات من البراءة والعفوية على المشهد السياسي الجاد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء حديث ماسك عن تقليص العجز المالي بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ابنه “إكس” منشغلًا بتصرفاته الطفولية، حيث عَبَس بوجهه، تمسّك بكتفي والده، بل حتى قام بتقليده ومقاطعته بين الحين والآخر، في مشهد طغت عليه الطرافة.

ورغم جدية اللقاء، لم يُبدِ ماسك أي انزعاج من تصرفات ابنه.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

لم تمر هذه اللحظات مرور الكرام، حيث انتشرت مقاطع الفيديو والصور بسرعة البرق، وسط تفاعل كبير من المستخدمين، الذين تناقلوا المشهد بتعليقات ساخرة ومحببة.

علق أحد المغردين على منصة “إكس”: “إيلون ماسك يقف بجانب ترامب ويتحدث عن الاقتصاد، بينما ابنه الصغير يتدلّى من كتفيه، يهمس للرئيس، ويمسك بأنفه.. هذا المشهد حوّل مؤتمرًا رسميًا إلى لقاء عائلي غريب!”

وأضاف آخر: “إكس لم يسرق فقط الأضواء في المكتب البيضاوي اليوم، بل ربما سرق القلوب أيضًا.”

ظهور متكرر في مناسبات رسمية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يرافق فيها إكس والده في مناسبات سياسية، فقد سبق أن ظهر معه في الكابيتول هيل، خلال لقاء مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في ديسمبر الماضي. كما لفت الأنظار خلال احتفال ليلة الانتخابات للرئيس ترامب في مارالاغو، الشهر الماضي، حيث كان مرحًا وسط أجواء سياسية متوترة.

(وكالات)

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  1. يقول أبو نواس:
    فبراير 13, 2025 الساعة 5:40 ص

    تهيئته ليكون رجل أعمال ناجح في المستقبل لإدارة أعمال أبيه التي تقدر ب 500 مليار دولار بعيدا عن التشدد والتطرف والتدين والعنصرية التي نغرسها في نفوس أطفالنا

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    1. يقول محمد شهاب:
      فبراير 13, 2025 الساعة 7:14 ص

      يبدو أنّك لا تتابع ما يقول الإثنين من عنصرية و حماقة

    2. يقول السذاجة:
      فبراير 13, 2025 الساعة 8:12 ص

      أخ أبو نواس، الإثنان مدرسة ملهمة في الاحتقار الغرور التطرف و الاستعلاء على كل ماهو مختلف عنهم عن بشرتهم عن عقيدتهم الإنجليكانية المتطرفة التي تومن بإفراغ فلسطين من أهلها تدمير المسجد الأقصى لتهيئة الظروف لعودة المسيح.

    3. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 13, 2025 الساعة 9:47 ص

      إن الله لمخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي بالمرصاد والأصفاد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 😎☝️

    4. يقول سليم إڨمان:
      فبراير 13, 2025 الساعة 11:50 ص

      بسم الله الرحمن الرحيم.
      يا أبا نواس ، الزلمة المسمي Elon Mukc من مواليد مدينة Pretoria و التي هي العاصمة السياسية لدولة جنوب إفريقيا . الرجل ولد و ترعرع في زمن نظام الفصل العنصري الفاشي وكان والده من أشد الداعمبن لذلك النضام العنصري في جنوب إفريقيا. فيا تري كيف تريد أن ينشأ نسل هذا الزلمة في بيئة غير عنصرية ؟ وكما يقولون : Like father..Like son.

  2. يقول إبن آكسيل:
    فبراير 13, 2025 الساعة 6:43 ص

    المكتب الخالي من الملفات و الكتب و حتى الأوراق دليل على عدم إكتراث الرجل البرتقالي بالمكتوب مهما كان قيمته ….

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  3. يقول ملاحظ:
    فبراير 13, 2025 الساعة 6:59 ص

    محنون يضطلع بتعليم الجنون لصغاره

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  4. يقول سعدان:
    فبراير 13, 2025 الساعة 7:32 ص

    إنها البراءة بريء مما يفعله من لا يريد خيرا للإنسانية طفل سرق عقول الجميع بحركاته البريءة إنه نجم اللقاء رائع أضاء البيت الأبيض.

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  5. يقول مغربي حر:
    فبراير 13, 2025 الساعة 7:32 ص

    الى ابو نواس
    لا تعمم عن الجميع .اما قضية ابن ايلون ماسك فهده الا تمثيلية الا تسمع بي هوليوود.كيف تاتي بطفلك الى البيت الابيض و على المباشر و مع من ؟ مع رءيس امريكا .و كن متأكد هاد الطفل انه يتدرب و يتعلم بان يقوم بمشاريع في المستقبل و اول مشروع له سيكون تحكم في دولة من دول العربية في اقتصادها و في حكومتها وووو.ادا في المستقبل يا سي ابو نواس تكلم على طفلك و لا تتكلم عن الجميع

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  6. يقول سامر العربي:
    فبراير 13, 2025 الساعة 8:34 ص

    عاجلا أم آجلا سيصطدم ترمب مع ايلون ماسك ، لأن الأخير يتصرف وكأن البيت بيته

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  7. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 9:46 ص

    هه هذا الطفل هو أصغر أولاد موسك البالغ عددهم 11 طفلا من زيجات عديدة وأكبرهم سنا هو ابنه العشريني المتحول جنسيا إلى فتاة 😎

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