طفل إيلون ماسك يخطف الأضواء بتصرفاته العفوية في البيت الأبيض- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: تحوّل نجل إيلون ماسك، البالغ من العمر أربع سنوات، إلى نجم غير متوقع خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض، بعدما أضفى لمسات من البراءة والعفوية على المشهد السياسي الجاد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثناء حديث ماسك عن تقليص العجز المالي بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ابنه “إكس” منشغلًا بتصرفاته الطفولية، حيث عَبَس بوجهه، تمسّك بكتفي والده، بل حتى قام بتقليده ومقاطعته بين الحين والآخر، في مشهد طغت عليه الطرافة.
ورغم جدية اللقاء، لم يُبدِ ماسك أي انزعاج من تصرفات ابنه.
لم تمر هذه اللحظات مرور الكرام، حيث انتشرت مقاطع الفيديو والصور بسرعة البرق، وسط تفاعل كبير من المستخدمين، الذين تناقلوا المشهد بتعليقات ساخرة ومحببة.
علق أحد المغردين على منصة “إكس”: “إيلون ماسك يقف بجانب ترامب ويتحدث عن الاقتصاد، بينما ابنه الصغير يتدلّى من كتفيه، يهمس للرئيس، ويمسك بأنفه.. هذا المشهد حوّل مؤتمرًا رسميًا إلى لقاء عائلي غريب!”
Elon even defies all of Trump’s rules! the dress code, and no kids allowed in the oval office or at work, proving once again that he is in charge and Trump is not. Musk and his 4 yr old son both interrupted Trump and Trump looked very angry and turned away from the kid. pic.twitter.com/gU35jwxuVo
— Dobie! Maga debunker. (@GallihughDeb) February 12, 2025
وأضاف آخر: “إكس لم يسرق فقط الأضواء في المكتب البيضاوي اليوم، بل ربما سرق القلوب أيضًا.”
لم تكن هذه المرة الأولى التي يرافق فيها إكس والده في مناسبات سياسية، فقد سبق أن ظهر معه في الكابيتول هيل، خلال لقاء مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في ديسمبر الماضي. كما لفت الأنظار خلال احتفال ليلة الانتخابات للرئيس ترامب في مارالاغو، الشهر الماضي، حيث كان مرحًا وسط أجواء سياسية متوترة.
From mimicking #billionaire #father to #picking #nose: Moments of #Musk’s #son ‘#X’ at #OvalOffice go #viral 🇺🇸 https://t.co/cSklq15DKM pic.twitter.com/S7angxXX8T
— Economic Times (@EconomicTimes) February 12, 2025
(وكالات)
تهيئته ليكون رجل أعمال ناجح في المستقبل لإدارة أعمال أبيه التي تقدر ب 500 مليار دولار بعيدا عن التشدد والتطرف والتدين والعنصرية التي نغرسها في نفوس أطفالنا
يبدو أنّك لا تتابع ما يقول الإثنين من عنصرية و حماقة
أخ أبو نواس، الإثنان مدرسة ملهمة في الاحتقار الغرور التطرف و الاستعلاء على كل ماهو مختلف عنهم عن بشرتهم عن عقيدتهم الإنجليكانية المتطرفة التي تومن بإفراغ فلسطين من أهلها تدمير المسجد الأقصى لتهيئة الظروف لعودة المسيح.
إن الله لمخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي بالمرصاد والأصفاد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 😎☝️
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أبا نواس ، الزلمة المسمي Elon Mukc من مواليد مدينة Pretoria و التي هي العاصمة السياسية لدولة جنوب إفريقيا . الرجل ولد و ترعرع في زمن نظام الفصل العنصري الفاشي وكان والده من أشد الداعمبن لذلك النضام العنصري في جنوب إفريقيا. فيا تري كيف تريد أن ينشأ نسل هذا الزلمة في بيئة غير عنصرية ؟ وكما يقولون : Like father..Like son.
المكتب الخالي من الملفات و الكتب و حتى الأوراق دليل على عدم إكتراث الرجل البرتقالي بالمكتوب مهما كان قيمته ….
محنون يضطلع بتعليم الجنون لصغاره
إنها البراءة بريء مما يفعله من لا يريد خيرا للإنسانية طفل سرق عقول الجميع بحركاته البريءة إنه نجم اللقاء رائع أضاء البيت الأبيض.
الى ابو نواس
لا تعمم عن الجميع .اما قضية ابن ايلون ماسك فهده الا تمثيلية الا تسمع بي هوليوود.كيف تاتي بطفلك الى البيت الابيض و على المباشر و مع من ؟ مع رءيس امريكا .و كن متأكد هاد الطفل انه يتدرب و يتعلم بان يقوم بمشاريع في المستقبل و اول مشروع له سيكون تحكم في دولة من دول العربية في اقتصادها و في حكومتها وووو.ادا في المستقبل يا سي ابو نواس تكلم على طفلك و لا تتكلم عن الجميع
عاجلا أم آجلا سيصطدم ترمب مع ايلون ماسك ، لأن الأخير يتصرف وكأن البيت بيته
هه هذا الطفل هو أصغر أولاد موسك البالغ عددهم 11 طفلا من زيجات عديدة وأكبرهم سنا هو ابنه العشريني المتحول جنسيا إلى فتاة 😎