طفل إيلون ماسك يخطف الأضواء بتصرفاته العفوية في البيت الأبيض- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: تحوّل نجل إيلون ماسك، البالغ من العمر أربع سنوات، إلى نجم غير متوقع خلال لقاء رسمي في البيت الأبيض، بعدما أضفى لمسات من البراءة والعفوية على المشهد السياسي الجاد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء حديث ماسك عن تقليص العجز المالي بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ابنه “إكس” منشغلًا بتصرفاته الطفولية، حيث عَبَس بوجهه، تمسّك بكتفي والده، بل حتى قام بتقليده ومقاطعته بين الحين والآخر، في مشهد طغت عليه الطرافة.

ورغم جدية اللقاء، لم يُبدِ ماسك أي انزعاج من تصرفات ابنه.

لم تمر هذه اللحظات مرور الكرام، حيث انتشرت مقاطع الفيديو والصور بسرعة البرق، وسط تفاعل كبير من المستخدمين، الذين تناقلوا المشهد بتعليقات ساخرة ومحببة.

علق أحد المغردين على منصة “إكس”: “إيلون ماسك يقف بجانب ترامب ويتحدث عن الاقتصاد، بينما ابنه الصغير يتدلّى من كتفيه، يهمس للرئيس، ويمسك بأنفه.. هذا المشهد حوّل مؤتمرًا رسميًا إلى لقاء عائلي غريب!”

Elon even defies all of Trump’s rules! the dress code, and no kids allowed in the oval office or at work, proving once again that he is in charge and Trump is not. Musk and his 4 yr old son both interrupted Trump and Trump looked very angry and turned away from the kid. pic.twitter.com/gU35jwxuVo

— Dobie! Maga debunker. (@GallihughDeb) February 12, 2025