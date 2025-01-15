طفل غزي يبكي بحرقة بعد غارة للاحتلال قتلت 6 فلسطينيين- (شاهد)

“القدس العربي”: بكى طفل غزي بحرقة بعد غارة للاحتلال قتلت 6 فلسطينيين في قطاع غزة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات بكاء الطفل بعد القصف الإسرائيلي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء في وقت يزيد فيه الحديث عن اتفاق هدنة يوقف الحرب على غزة.
بكاء طفل بعد غارة إسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين بينهم أطفال #غزة pic.twitter.com/9RMSutfi5r
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 15, 2025
إلى غيلان العصر والمتخاذلين المتفرجين المشاركين أعيد واكرر ما يعرفه الجميع:
الظلم ظلمات يوم القيامة.
لا تَظلِمَنَّ إِذا ما كُنتَ مُقتَدِراً
فَالظُلمُ مَرتَعُهُ يُفضي إِلى النَدَمِ
تَنامُ عَينُكَ وَالمَظلومُ مُنتَبِهٌ
يَدعو عَلَيكَ وَعَينُ اللَهِ لَم تَنَمِ