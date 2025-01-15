طفل غزي يبكي بحرقة بعد غارة للاحتلال قتلت 6 فلسطينيين- (شاهد)

“القدس العربي”: بكى طفل غزي بحرقة بعد غارة للاحتلال قتلت 6 فلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات بكاء الطفل بعد القصف الإسرائيلي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء في وقت يزيد فيه الحديث عن اتفاق هدنة يوقف الحرب على غزة.