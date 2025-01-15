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طفل غزي يبكي بحرقة بعد غارة للاحتلال قتلت 6 فلسطينيين- (شاهد)

15 - يناير - 2025

أرشيفية

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“القدس العربي”: بكى طفل غزي بحرقة بعد غارة للاحتلال قتلت 6 فلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات بكاء الطفل بعد القصف الإسرائيلي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء في وقت يزيد فيه الحديث عن اتفاق هدنة يوقف الحرب على غزة.

 

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  1. يقول هدهد سليمان:
    يناير 15, 2025 الساعة 2:09 م

    إلى غيلان العصر والمتخاذلين المتفرجين المشاركين أعيد واكرر ما يعرفه الجميع:
    الظلم ظلمات يوم القيامة.
    لا تَظلِمَنَّ إِذا ما كُنتَ مُقتَدِراً
    فَالظُلمُ مَرتَعُهُ يُفضي إِلى النَدَمِ
    تَنامُ عَينُكَ وَالمَظلومُ مُنتَبِهٌ
    يَدعو عَلَيكَ وَعَينُ اللَهِ لَم تَنَمِ

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