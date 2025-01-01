طفل غزي يرتجف من البرد بين خيم النازحين- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلا غزيا يرتجف من البرد بين خيم النازحين، في ظل المنخفض الجوي الذي أثر على القطاع خلال الأيام الماضية.

وتعاني آلاف الأسر النازحة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.