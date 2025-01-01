سياسة | عربي | فلسطين

طفل غزي يرتجف من البرد بين خيم النازحين- (شاهد)

1 - يناير - 2025

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلا غزيا يرتجف من البرد بين خيم النازحين، في ظل المنخفض الجوي الذي أثر على القطاع خلال الأيام الماضية.

وتعاني آلاف الأسر النازحة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2025 الساعة 9:58 ص

    ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية والأوروبية القذرة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2025 الساعة 9:59 ص

    عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2025 الساعة 10:00 ص

    إنها عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  4. يقول محمد محمد:
    يناير 1, 2025 الساعة 10:30 ص

    أين حقوقهم من ثروات العرب في المشرق والمغرب؟ وصمة عار ان ترى بلد عربي يباد اهله يتعرضون لأبشع الجرائم ويعانون من موجات البرد والجوع…..اللهم ليس بوسعنا إلا الدعاء أللهم اني اسألك موجبات رحمتك لأهلنا ان ترفع عنهم الظلم والعدوان وتفرج عنهم.

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    1. يقول Dr arabi:
      يناير 1, 2025 الساعة 4:02 م

      اللهم آمين

  5. يقول ملاحظ:
    يناير 1, 2025 الساعة 8:27 م

    اللهم اخذل كل من ساهم في خذلان اهل غزة

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  6. يقول alaa:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:16 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله

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