طفل غزي يرتجف من البرد بين خيم النازحين- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلا غزيا يرتجف من البرد بين خيم النازحين، في ظل المنخفض الجوي الذي أثر على القطاع خلال الأيام الماضية.
وتعاني آلاف الأسر النازحة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ليس فقط هذا الطفل ،
كل غزة ترتجف الآن من شدة البرد والخوف.. لحظات صعبة جداً pic.twitter.com/9ZHkY6DF6G
— MO (@Abu_Salah9) December 31, 2024
ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية والأوروبية القذرة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
إنها عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
أين حقوقهم من ثروات العرب في المشرق والمغرب؟ وصمة عار ان ترى بلد عربي يباد اهله يتعرضون لأبشع الجرائم ويعانون من موجات البرد والجوع…..اللهم ليس بوسعنا إلا الدعاء أللهم اني اسألك موجبات رحمتك لأهلنا ان ترفع عنهم الظلم والعدوان وتفرج عنهم.
اللهم آمين
اللهم اخذل كل من ساهم في خذلان اهل غزة
لا حول ولا قوة الا بالله