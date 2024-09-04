طفل غزي يعاني بسبب أمراض جلدية ناتجة عن انعدام النظافة في ظل الحرب الإسرائيلية- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل غزي يعاني بسبب الأمراض الجلدية التي أصابته نتيجة انعدام النظافة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

وأشار مغردون إلى انتشار مثل هذه الأمراض نتيجة التلوث وانعدام النظافة والأدوية العلاجية في القطاع في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.