سياسة | عربي | فلسطين

طفل غزي يعاني بسبب أمراض جلدية ناتجة عن انعدام النظافة في ظل الحرب الإسرائيلية- (شاهد)

4 - سبتمبر - 2024

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل غزي يعاني بسبب الأمراض الجلدية التي أصابته نتيجة انعدام النظافة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

وأشار مغردون إلى انتشار مثل هذه الأمراض نتيجة التلوث وانعدام النظافة والأدوية العلاجية في القطاع في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 4, 2024 الساعة 10:50 ص

    أين أمة المليار والغبار والعرب والمسلمين في كل ما يحدث من مجازر ومذابح لأطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يتعرضون للتجويع و القصف والأمراض الجلدية بعد أن منعت عنهم عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة الماء والمنظفات من صابون وشانبون كما نشاهد يوميا من الفديوهات التي يرسلها لنا الغزاويون والغزاويات، لا نقول إلا : اللهم انتقم من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🤲🌴🚀🐒🚀🐒

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