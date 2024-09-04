طفل غزي يعاني بسبب أمراض جلدية ناتجة عن انعدام النظافة في ظل الحرب الإسرائيلية- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل غزي يعاني بسبب الأمراض الجلدية التي أصابته نتيجة انعدام النظافة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.
وأشار مغردون إلى انتشار مثل هذه الأمراض نتيجة التلوث وانعدام النظافة والأدوية العلاجية في القطاع في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.
مرعب ما حدث مع هذا الطفل من انتشار للأمراض الجلدية على جسده.
هذا عذاب لا يُطاق للأطفال نتيجة التلوث وانعدام النظافة والأدوية العلاجية.
الأمراض الجلدية منتشرة بشكل واسع في قطاع غزة الآن.
يارب الرحمة لأطفال غزة، والله إنهم عانوا كثيراً جداً. pic.twitter.com/AjP4sKL32L
— Tamer | تامر (@tamerqdh) September 3, 2024
أين أمة المليار والغبار والعرب والمسلمين في كل ما يحدث من مجازر ومذابح لأطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يتعرضون للتجويع و القصف والأمراض الجلدية بعد أن منعت عنهم عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة الماء والمنظفات من صابون وشانبون كما نشاهد يوميا من الفديوهات التي يرسلها لنا الغزاويون والغزاويات، لا نقول إلا : اللهم انتقم من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🤲🌴🚀🐒🚀🐒