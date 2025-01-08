طفل غزي يعاني بعد بتر الاحتلال قدميه- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلا غزيا يزحف بعد بتر الاحتلال قدميه خلال قصف سابق.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن “شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب بقطاع غزة”.
غزة أصبحت موطنًا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث!
خبر كهذا سيمر مرور الكرام رغم بشاعته، وكأن غزة قد عُرفت فقط بالألم والمأساة والموت. pic.twitter.com/SCOK6NfQbJ
— Tamer | تامر (@tamerqdh) January 7, 2025