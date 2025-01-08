سياسة | عربي | فلسطين

طفل غزي يعاني بعد بتر الاحتلال قدميه- (شاهد)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلا غزيا يزحف بعد بتر الاحتلال قدميه خلال قصف سابق.

وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن “شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب بقطاع غزة”.

 

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