طفل غزي يعاني بعد بتر الاحتلال قدميه- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو متداول طفلا غزيا يزحف بعد بتر الاحتلال قدميه خلال قصف سابق.

وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن “شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب بقطاع غزة”.