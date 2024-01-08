طفل فلسطيني يوجه رسالة لبلينكن: طائراتكم تقتلنا- ( فيديو)

“القدس العربي”: وجه طفل فلسطيني رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة قال فيها: “الطائرات التي قتلتنا نحن أطفال غزة أمريكية… ورأينا الذخائر الأمريكية وهي تدخل إلى إسرائيل”.

🚨 طفل فلسطيني يوجه رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن… pic.twitter.com/X2PsHyUiB3 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 8, 2024

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي، الأسبوع الماضي، جولة بالمنطقة استهلها بزيارة تركيا، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن التطورات في المنطقة.

كما عقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خانيا، إحدى المدن الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية.

ومن اليونان، طار إلى الأردن، حيث أجرى مباحثات مع الملك عبدالله الثاني، قبل أن يحل ضيفا على قطر في رابع محطاته بالمنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد، في الدوحة قال بلينكن إنه سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عند زيارته إسرائيل هذا الأسبوع بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في غزة.

وأضاف بلينكن أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة غزة.

وتكثف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد مخرج لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في القطاع المحاصر.

وأدت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى استشهاد 22600 وإصابة وفقدان عشرات الآلاف.