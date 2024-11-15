سياسة | عربي | فلسطين

طفل مصري يثير مواقع التواصل بسبب ردة فعله بعد مقابلته شابا غزيا- (شاهد)

15 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: أثار طفل مصري مواقع التواصل بسبب ردة فعله بعد أن علم أنه يكلم شابا غزيا.

ودعا الطفل في المقطع الشاب الغزي إلى السكن في منزله مجانا، موضحا أن الشعب المصري يحب الفلسطينيين بشكل كبير.

 

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 15, 2024 الساعة 9:46 ص

    هذا الكلام طبيعي ويقوله جميع الشعوب العربية ما عدا طغاتهم الجبناء !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
    1. يقول ام الحسن:
      نوفمبر 16, 2024 الساعة 4:48 ص

      ياعزيزي داود الحكومات عليها سيوف مسلطة نحن لا نراها .

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