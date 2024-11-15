طفل مصري يثير مواقع التواصل بسبب ردة فعله بعد مقابلته شابا غزيا- (شاهد)

“القدس العربي”: أثار طفل مصري مواقع التواصل بسبب ردة فعله بعد أن علم أنه يكلم شابا غزيا.

ودعا الطفل في المقطع الشاب الغزي إلى السكن في منزله مجانا، موضحا أن الشعب المصري يحب الفلسطينيين بشكل كبير.