طفل مصري يثير مواقع التواصل بسبب ردة فعله بعد مقابلته شابا غزيا- (شاهد)

“القدس العربي”: أثار طفل مصري مواقع التواصل بسبب ردة فعله بعد أن علم أنه يكلم شابا غزيا.
ودعا الطفل في المقطع الشاب الغزي إلى السكن في منزله مجانا، موضحا أن الشعب المصري يحب الفلسطينيين بشكل كبير.
“الناس كلها هتبوسك.. الناس بحبوا فلسطين قوي”.. ردة فعل طفل مصري عندما علم أن الشاب الذي يتحدث معه من غزة pic.twitter.com/JcPPaGUWHg
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 15, 2024
هذا الكلام طبيعي ويقوله جميع الشعوب العربية ما عدا طغاتهم الجبناء !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ياعزيزي داود الحكومات عليها سيوف مسلطة نحن لا نراها .