طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يفقد 44 كيلوغراما من وزنه بسبب حرب التجويع في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: فقد الطفل بهاء تيسير النمر 44 كيلوغراما من وزنه بسبب حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال قطاع غزة.

وبحسب مغردين عبر منصات التواصل، كان وزن الطفل بهاء قبل الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 60 كيلوغراما، إلا أن حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر أدت إلى نزول وزنه إلى 16 كيلوغراما فقط.

Baha Tayysir Al-Namr, a child whose weight was 60 kg (132 Ibs), and today it is exactly 16 kg (35 lbs) due to malnutrition and lack of food in the north of Gaza.

والأحد الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المجاعة في القطاع “تتعمّق” ووصف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها “غير مجدية”.

وأوضح المكتب في بيان على منصة تلغرام أن “المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير وما زال 2.4 مليون إنسان يعانون من النقص الحاد في الغذاء”.

وأضاف أن المجاعة “تتعمّق بشكل أكبر في محافظتي الشمال وغزة”.

Bahaa Nimira a Palestinian with special needs from the north of Gaza, he has lost over 40 kg of his weight due to malnutrition and lack of food. pic.twitter.com/ZDauJxlDmG

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 7, 2024