طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يفقد 44 كيلوغراما من وزنه بسبب حرب التجويع في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: فقد الطفل بهاء تيسير النمر 44 كيلوغراما من وزنه بسبب حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال قطاع غزة.

وبحسب مغردين عبر منصات التواصل، كان وزن الطفل بهاء قبل الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 60 كيلوغراما، إلا أن حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر أدت إلى نزول وزنه إلى 16 كيلوغراما فقط.

Baha Tayysir Al-Namr, a child whose weight was 60 kg (132 Ibs), and today it is exactly 16 kg (35 lbs) due to malnutrition and lack of food in the north of Gaza. بهاء تيسير النمر، طفل كان وزنه ٦٠ كيلوجرام واليوم وزنه بالضبط ١٦ كيلوغرام بسبب سوء التغذية وعدم وجود الطعام في شمال… pic.twitter.com/DavRyOgI3L — Khaled Yousry (@KhaledYousry22) March 7, 2024

والأحد الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المجاعة في القطاع “تتعمّق” ووصف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها “غير مجدية”.

وأوضح المكتب في بيان على منصة تلغرام أن “المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير وما زال 2.4 مليون إنسان يعانون من النقص الحاد في الغذاء”.

وأضاف أن المجاعة “تتعمّق بشكل أكبر في محافظتي الشمال وغزة”.