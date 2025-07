طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية يعترضه- (صور وفيديو)

واشنطن: تسلل طفل عبر السياج الخارجي للبيت الأبيض يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه عناصر من جهاز الخدمة السرية.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني جولييلمي، إن الطفل الصغير تمكن من التسلل عبر السياج في الحديقة الشمالية حوالي الساعة 06:30 مساء، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من المكتب البيضاوي.

وأضاف جولييلمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “تمكن الضباط بسرعة من إعادة الطفل إلى والديه دون أي حوادث”.



وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضابطا مسلحا يحمل طفلا صغيرا يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس عبر الحديقة، قبل أن يسلمه إلى ضابط آخر.

🚨 NEW: A child just breached the perimeter of the White House

He was small enough to fit through the fence posts 😆

Secret Service picked him up and brought him back to his family “without incident”

It’ll be a great party story for the rest of his life pic.twitter.com/LelUIfsgRq

— Nick Sortor (@nicksortor) March 26, 2025