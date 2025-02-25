طقس غير مستقر في 10 دول عربية.. غلق مدارس وتجمد مياه

بيروت: تشهد 10 دول عربية، طقسا غير مستقر، حيث أدّت موجة برد قارس نتيجة الصقيع والثلوج إلى غلق مدارس وتجمد المياه.

لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن “مختلف المناطق شهدت الثلاثاء، موجة برد قارس نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ7 درجات، ما تسبب بتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية كافة، وإغلاق معظم المدارس لليوم الثاني على التوالي حفاظا على سلامة طلابها وأساتذتها”.

ففي منطقة الضنية، شمال لبنان، تسببت موجة الصقيع بقطع معظم الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة تشكل طبقة من الجليد وتراكم الثلوج بدءا من ارتفاع 900، بحسب المصدر ذاته.

ولليوم الثاني على التوالي، أغلقت المدارس والمعاهد أبوابها في الضنية، فيما ألحقت موجة الصقيع أضرارا فادحة بالمواسم الزراعية الشتوية بعدما قضى الجليد على أغلبها، وأدت موجة الصقيع إلى انقطاع المياه عن أغلب المنازل نتيجة تجمّدها في الأنابيب، وتضرّر بعضها.

وفي بعلبك شرق لبنان تشكلت طبقات من الجليد على الطرق، وتجمدت المياه داخل الأنابيب المكشوفة وغير المعزولة على أسطح المباني، فانقطعت المياه عن الكثير من المنازل السكنية والمؤسسات، وبادرت بعض المدارس والمؤسسات التعليمية في بعلبك ليلا، إلى اتخاذ قرار الإغلاق الثلاثاء ، بعد تدني الحرارة ليلا إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.

وفي صيدا جنوب لبنان، أقفلت موجة الصقيع القطاع التربوي الخاص جنوبا، فأغلقت 36 مدرسة رسمية، وفق الوكالة.

قطر

ورصدت الأرصاد القطرية، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، “أجواء باردة إلى باردة جداً تشهدها البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة الفعلية ما بين 13-14 درجة مئوية ودرجات الحرارة المحسوسة ما بين 4-10 درجة مئوية في مختلف المناطق”.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون “باردا إلى بارد جداً و غائم جزئياً مع غبار مثار أحيانا، فيما ستكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا”.

سلطنة عمان

وأصدرت الأرصاد العمانية، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، تنبيها، بشأن “فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة على أجزاء من عدة محافظات قد تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية أحيانا”.

السعودية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، إنذارا أصفر في مناطق بينها المدنية المنورة ومكة المكرمة، وسط توقعات بهبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 40 إلى 49 كم/ ساعة، مع تدني في مدى الرؤية الأفقية.

الكويت

وأصدرت الأرصاد الجوية الكويتية، في منشور الثلاثاء، عبر منصة إكس، تحذيرا جويا بشأن وجود صقيع ينتهي صباح الأربعاء، مشيرة إلى “انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية، وتكون ما دون الصفر على بعض المناطق، ما يتسبب في تكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية”.

البحرين

كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، تنبيها لوجود رياح قوية السرعة.

سوريا

وتحدثت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان الثلاثاء، عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

وحذرت الأرصاد الجوية السورية، من “حدوث الصقيع وتشكل الجليد في معظم المناطق الداخلية وفي المرتفعات الجبلية”، ليلا يومي الثلاثاء والأربعاء.

مصر

وأشارت هيئة الأرصاد المصرية في بيان عبر صفحتها بفيسبوك إلى توقعات الثلاثاء بأجواء شديدة البرودة صباحا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة من الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

الأردن

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد آل خطاب، إن المملكة شهدت صباح الثلاثاء، انخفاضا حادا في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض محطات الرصد أدنى درجات حرارة سطحية لهذا الموسم.

وأوضح في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد أن محطة رصد الشوبك جاءت في المرتبة الأولى بتسجيل – 10.2 درجة مئوية تحت الصفر، تليها القطرانة – 8.5 ومعان -7، كما سجلت محطة وادي الريان -1.8 أدنى درجة حرارة في المناطق المنخفضة، مشيرا إلى أن هذا دل على تأثير الكتلة الهوائية والباردة في مختلف المناطق بالمملكة حتى الأغوار.

العراق

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية الثلاثاء، تصاعدا للغبار وارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة بدءا من الخميس.

(الأناضول)