طلاب بجامعة هارفارد يواجهون إجراءات تأديبية لدعمهم فلسطين

واشنطن: يواجه 4 طلاب في جامعة هارفارد الأمريكية إجراءات تأديبية، إثر قيامهم بتنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وبحسب صحيفة “هارفارد كريمسون”، تمت إحالة الطلاب الـ 4 إلى المجلس التأديبي في الجامعة.

وقالت جامعة هارفارد في تبرير لما حدث، “إن القيام بأفعال تعيق أداء المنتسبين للجامعة لأنشطتهم الاعتيادية، يشكل سلوكا غير مقبول ويخضع للتأديب”.

ومن المتوقع أن يتم تحذير الطلاب الذين نظموا المظاهرة في حرم الجامعة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أو إيقافهم عن الدراسة.

وقال كوجو اتشيمبونغ، أحد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي: “نعلم أن هذا الأمر لن يوقفنا، ولن نسمح أبدا لهذه الحملات أن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهيدا، و49645 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(وكالات)