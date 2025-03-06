طلاب جامعة كولومبيا يستأنفون الاحتجاجات على زيارة بينيت والشرطة تتدخل

أنقرة: عاشت جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأمريكية أجواء مشحونة، بعد تدخّل الشرطة لفضّ احتجاجات الطلاب ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لجامعتهم.

ومع استئناف طلاب جامعة كولومبيا الاحتجاجات، الأربعاء، تدخلت الشرطة لفضّها، ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن اعتقال بعض المتظاهرين.

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى مغادرة الجامعة بعد إعلانها عن وجود قنبلة في حرم كلية برنارد التابعة للجامعة.

وبعد مطالبة الشرطة إخلاء الجامعة، دخلت قوات الشرطة واعتقلت عدداً من المتظاهرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، تجمع طلاب داعمون لفلسطين في مبنى مكتبة جامعة كولومبيا للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، مرتدين الكوفية الفلسطينية ورافعين العلم الفلسطيني.



وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت مظاهرات دعماً لفلسطين بدأت في أبريل/ نيسان 2024 وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



(الأناضول)