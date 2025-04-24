طلاب في جامعة ييل الأمريكية يحتجون على زيارة “بن غفير”- (شاهد)

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يحتجون في جامعة ييل على زيارة إيتمار بن غفير

نيويورك: احتج طلاب جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية من المؤيدين لفلسطين، على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير كمتحدث في الجامعة.

وتجمع الطلاب في حرم جامعة ييل بولاية ماساتشوستس، الأربعاء، للاحتجاج على دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى جامعتهم.

“Say it loud, say it clear, f*** you Ben Gvir.” Pro-Palestinian demonstrators gathered at Yale University Wednesday night to protest a lecture being given by Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir. The minister is giving a speech to Shabtai, a Jewish society for… pic.twitter.com/Heolti974Q — Breaking News of the Day (@Breakingne66541) April 24, 2025

ونصب مئات الطلاب مخيماً لدعم فلسطين باستخدام 8 خيام في الحرم الجامعي، وهتفوا خلال ساعات من الاحتجاج قائلين: “نحن هنا وسنبيت الليل هنا”.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراب بعض الطلاب اليهود من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون، في محاولة لاستفزازهم.

BREAKING: An encampment has started again at Yale University. pic.twitter.com/sEjZJvp5Kp — Stu (@thestustustudio) April 23, 2025

وأصدرت إدارة الجامعة بياناً بشأن الطلاب المحتجّين الذين أكدوا عدم ارتباطهم بأي تنظيم.

وقالت إدارة الجامعة في بيانها، إن نصب الخيام أو أي أجسام مشابهة داخل الحرم الجامعي دون إذن خطي، يُعدّ “انتهاكاً للقوانين”.

كما أبلغت الإدارة المحتجّين أن من لا يغادر الحرم الجامعي بحلول الساعة 11:00 مساءً (ت.غ-4) قد يتعرض للاعتقال، ما دفع المجموعة إلى مغادرة المكان.

وكانت احتجاجات مؤيدة لفلسطين قد نُظمت العام الماضي داخل حرم جامعة ييل، أسفرت عن اعتقال 48 ناشطاً، من بينهم 44 من طلاب الجامعة نفسها.

واستمرت المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، حوالي 6 أسابيع، وخلال هذه الفترة نظمت احتجاجات ضد إسرائيل والإدارة الأمريكية، في جميع الجامعات الكبرى تقريبا في البلاد على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)