طلاب في جامعة ييل الأمريكية يحتجون على زيارة “بن غفير”- (شاهد)

نيويورك: احتج طلاب جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية من المؤيدين لفلسطين، على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير كمتحدث في الجامعة.

وتجمع الطلاب في حرم جامعة ييل بولاية ماساتشوستس، الأربعاء، للاحتجاج على دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى جامعتهم.

“Say it loud, say it clear, f*** you Ben Gvir.”

Pro-Palestinian demonstrators gathered at Yale University Wednesday night to protest a lecture being given by Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir.

The minister is giving a speech to Shabtai, a Jewish society for… pic.twitter.com/Heolti974Q

