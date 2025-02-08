طلاب كلية بودوين بولاية مين الأمريكية يطلقون أول مخيم تضامني مع غزة في عهد ترامب

برونزويك (مين): أطلق ناشطون في كلية بودوين في برونزويك بولاية مين ما يُعتقد أنه أول مخيم تضامني مع فلسطين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث احتلوا الطابق الأول من اتحاد الطلاب في مدرسة الفنون الليبرالية للاحتجاج على اقتراح الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين أصحاب البلاد.

BREAKING: An encampment has formed at Bowdoin College in Brunswick, Maine. Students are occupying the Smith Union building and have turned it into the Shaban-Al Dalou Union Encampment. pic.twitter.com/CB72hWRTeO — Stu (@thestustustudio) February 7, 2025

واحتل “طلاب بودوين من أجل العدالة في فلسطين (SJP)” الطابق الأول من “سميث يونيون” مساء الخميس ونصبوا خياما هناك، حسبما ذكرت صحيفة “بودوين أورينت” .

وأطلقوا على المخيم اسم شعبان الدلو، وهو طالب هندسة كمبيوتر يبلغ من العمر 19 عامًا في جامعة الأزهر في غزة والذي احترق حياً في مخيم للاجئين قصفته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

وجاءت هذه التظاهرة -التي ورد أن عدد المشاركين فيها نحو 50 شخصا- ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي تحدث خلاله الرئيس عن ملكية الولايات المتحدة لغزة، والتطهير العرقي لسكانها الفلسطينيين، وبناء “ريفييرا الشرق الأوسط” هناك بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع الساحلي.

كما أدان المتظاهرون الهجوم الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، حيث طغت عملية قتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على عملية إبادة غزة.

BREAKING: The students at Bowdoin have broken through the security perimeter at @BowdoinCollege and are reinforcing the student encampment. pic.twitter.com/DBVXY3kY8E — Stu (@thestustustudio) February 7, 2025

وقال متظاهرون :”في حين يدمر العدوان الإسرائيلي منازل الفلسطينيين ويقتل الأطفال في جنين، ومع استمرار المعاناة التي لا توصف في غزة، ومع انحدار أمريكا إلى الفاشية، فإننا نتساءل: ما نوع المؤسسة التي تريد بودوين أن تكون؟ مؤسسة تستسلم للاستبداد، وتختار الجبن في مواجهة الظلم ؟ الخيار بيد بودوين”.

وذكرت صحيفة أورينت أن مسؤولا أمنيا في كلية بودوين بدأ في مطالبة الطلاب المحتجين بالتعريف بأنفسهم حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة، بينما أبلغ عميد الطلاب مايكل بوليو الطلاب بالعواقب التأديبية لتصرفهم، بما في ذلك إمكانية الطرد.

وفي صباح يوم الجمعة، ظهر المزيد من طلاب بودوين خارج اتحاد الطلاب للاحتجاج ومحاولة الدخول إلى المبنى، مرددين “افتح سميث!”

يأتي هذا المخيم بعد مرور عام تقريبًا على تصويت طلاب بودوين لصالح استفتاء التضامن مع بودوين الذي نظمته جمعية طلاب من أجل العدالة في فلسطين، وهو قرار يطالب الكلية باتخاذ موقف مؤسسي ضد قتل الطلاب ووقف الاستثمارات المستقبلية في الصناديق التي تركز على الدفاع. في بداية الفصل الدراسي الخريفي، أنشأت الكلية لجنة خاصة للاستثمارات والمسؤولية استجابة للاستفتاء لكنها لم تغير ممارساتها الاستثمارية أو تقدم بيانًا مؤسسيًا بعد.

وقالت أوليفيا كيني، المنظمة الرئيسية في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين لصحيفة أورينت إن المحتجين يخططون لاحتلال مدرسة سميث يونيون “حتى يتم تلبية مطالب استفتاء التضامن مع بودوين” من قبل مجلس أمناء المدرسة.

وسجل موظفو جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة وطلابها رسالة تضامن مع مخيم بودوين “الجميل والرائع”.

وقالوا في الرسالة التي نشرت على موقع إنستيغرام: “استيقظنا هذا الصباح على… أخبار معسكركم، وكنا نتابع أخبار معسكر التضامن في بودوين وطلاب من أجل العدالة في فلسطين. نحن نراكم، نحن نحبكم”.

“شكرا لكم من فلسطين المحتلة في الضفة الغربية، حيث بالكاد يستطيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون الوصول إلى الحرم الجامعي بسبب نقاط التفتيش والحواجز على الطرق”، تابعت الرسالة. “من كل فلسطين، من النهر إلى البحر، كل الجامعات التي دمرت بشكل نشط خلال 471 يومًا من الإبادة الجماعية. الجامعات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، التي يتم تطويقها وعزلها”.

وأضافت الرسالة “نحن في هذا معًا. نراكم ونشكركم على رفع أصواتكم والصراخ بصوت عالٍ بأن مساحة الجامعة هي مساحتنا. إنها مساحة لتبادل المعرفة. إنها المساحة التي نتخيل فيها ونعمل على تحقيق العالم الذي نريد أن نعيش فيه، وليس العالم الذي فُرض علينا”.