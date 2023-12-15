طلاب مدارس ولاية مينيسوتا الأمريكية يهتفون “فلسطين حرة.. من النهر إلى البحر”

بلومنغتون، مينيسوتا – خرج 70 طالباً من مدرستي جيفرسون وكينيدي الثانويتين في منطقة بلومنغتون بولاية مينيسوتا من الفصول الدراسية، وساروا إلى قاعة مدينة بلومنغتون لحضور اجتماع حاشد مشترك للمطالبة بالعدالة لفلسطين.

كان هذا هو الإضراب السادس للطلاب في منطقة “مترو توين سيتيز” خلال الشهرين الماضيين، وقد نظم طلاب بلومنغتون هذا الحدث لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وللتعبير عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد الشهداء بين الفلسطينيين – أكثر من 18,000 حتى الآن.

وقالت نورا، الطالبة بمدرسة كينيدي الثانوية: “نشعر أنه من المهم إظهار تضامننا مع الأطفال في فلسطين الذين يتعرضون للقتل والذين فقدوا أسرهم وفقدوا حقهم في الذهاب إلى المدرسة كما نفعل كل يوم”. . وبغض النظر عن نتيجة هذا الانسحاب، ومدى أهميته، فإنه في نهاية المطاف يصل إلى العالم الأوسع. لدينا واجب أخلاقي لاتخاذ موقف وإظهار تضامننا مع فلسطين”، وفقاً لموقع منظمة ” فايت باك “.

زأوضحت أودري، وهي تلميذة في الصف التاسع في جامعة كينيدي، سبب أهمية احتجاج الطلاب قائلة: “لقد خرج الطلاب في مينيابوليس وإيدينا بالفعل من أجل فلسطين. تم إيقاف ثلاثة طلاب في مدرسة إيدينا الثانوية عن العمل بسبب هتافهم: “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!”.

وقالت أودري: “نعتقد أنه من المهم أن نفهم أن انتقاد إسرائيل لا يعني معاداة السامية. إن تحرير مجموعة من الناس لا يعني بالضرورة اضطهاد مجموعة أخرى. من المهم جدًا أن نتواجد هنا اليوم، لأننا بحاجة للدفاع عن حق الطلاب في الاحتجاج من أجل فلسطين. ومن المهم ألا نتظاهر بأن هذا أمر طبيعي. لا ينبغي أبدا أن تكون الإبادة الجماعية أمرا طبيعيا. لا ينبغي أن يكون قتل الأطفال أمرًا طبيعيًا أبدًا. إن ارتكاب جرائم الحرب لا ينبغي أن يكون أمراً طبيعياً على الإطلاق. أنا هنا اليوم لإظهار دعمي للناس في غزة، ولإظهار تضامني مع الأطفال الذين يتم ذبحهم مثلي تمامًا.

وفي نفس اليوم، نظم طلاب مدرسة بلين الثانوية أيضًا مسيرة تضامنية مع فلسطين شارك فيها 40 طالبًا.