سياسة | عربي | المغرب العربي

طلاب وخريجو جامعة مغربية يؤكدون رفضهم التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل

24 - يونيو - 2024

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الرباط- “القدس العربي”: طالب 1256 من طلاب وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في المغرب بقطع علاقات الجامعة مع شركائها الإسرائيليين، بسبب تورطهم في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه بأن إدارة الجامعة رفضت هذا المطلب بعد حوار مع ممثلي الطلاب. ويعتزم معارضو التطبيع الأكاديمي الاستمرار في نضالهم ويحثون أساتذة وطلاب الجامعات المغربية الأخرى على الانضمام لهذا الحراك.

وتتعاون جامعة محمد السادس مع ثماني جامعات ومؤسسات تعليمية إسرائيلية، من بينها جامعة بار إيلان، وجامعة بنغوريون، وجامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، ومعهد تخنيون، وهي مؤسسات متورطة في برامج عسكرية وتكوين قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد الموقعون، وفق البيان، رفضهم للتطبيع الأكاديمي ويشجعون زملاءهم في الجامعات الأخرى، مثل جامعة محمد الخامس وجامعة عبد المالك السعدي، على الضغط لفض الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية، ويصرون على مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية لتحقيق هذا الهدف.

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  1. يقول لاعق اليد:
    يونيو 24, 2024 الساعة 8:56 م

    الحمدلله لا يوجدفي الجزائر اي تعاون مهما كان نوعه مع هذا الكائن المسخ

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  2. يقول كريم المغربي:
    يونيو 24, 2024 الساعة 11:58 م

    الحمد لله لدينا حرية التظاهر المحرمة على البعض

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    1. يقول لاعق اليد:
      يونيو 25, 2024 الساعة 11:09 ص

      الحمد لله تظاهر الجزائريون مرة واحدة فكنسوا كل الطبقة الفاسدة

    2. يقول مغربي من بشار:
      يونيو 26, 2024 الساعة 12:38 ص

      الحمد لله على نعمة العقل الواحد في الرأس الواحد

  3. يقول عدم الثقة في الشعب👍:
    يونيو 25, 2024 الساعة 10:34 ص

    الخوف من الشعب يجعل الأنظمة العسكرية تعتبر الشعب خطرا يهدد وجودها.👍
    لهذا يجب منع الشعب من التجمع👍 إلا إذا كانت هناك طوابير الغذاء👍 أو إنتخابات.👍

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