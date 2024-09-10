طلاب ومدرسون يقاضون جامعة كاليفورنيا سانتا كروز بسبب “الحظر غير الدستوري” بعد مظاهرات غزة

كاليفورنيا- “القدس العربي”: رفع طلاب وموظفون في “جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز” دعوى قضائية ضد الجامعة يوم الاثنين لمنعهم من دخول الحرم الجامعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد اعتقالهم في احتجاج تضامني مع فلسطين في الربيع.

وتطالب الدعوى القضائية ، التي رفعها مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في شمال كاليفورنيا، ومركز قانون الاحتجاج والتقاضي، ومحامي الحقوق المدنية توماس سيابوغ، الجامعة “بالتوقف عن النفي الفوري” للأشخاص الذين يمارسون حقوقهم التي يكفلها لهم التعديل الأول مع بدء العام الدراسي الجديد، حسبما أفادت منصة ” كومن دريمز”.

وقالت راشيل ليديرمان، المستشارة القانونية البارزة في مركز قانون الاحتجاج والتقاضي، في بيان: “كانت عقوبات الحظر غير عادلة إلى حد كبير. لقد دخلت حيز التنفيذ على الفور، مما أدى على الفور إلى فصل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن الفصول الدراسية والوظائف والموارد المدرسية الأخرى، مثل خطط الوجبات والرعاية الصحية. أصبح المقيمون في الحرم الجامعي بلا مأوى. عانى الأداء الأكاديمي”.

وأضافت “لقد حان الوقت لمحاسبة جامعة كاليفورنيا سانتا كروز على استخدامها غير القانوني للمادة 626.4 من حظر الحرم الجامعي ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كأداة للرقابة.”

كان أحد الطلاب المتضررين إيليو إلوتزي، المدعية والطالبة الجامعية، التي لم تصبح بلا مأوى فقط ويتم قطعها عن وظيفتها في الحرم الجامعي، بل أجبرت أيضًا على تفويت موعد مسبق مع الطبيب وتأخير العلاج حتى الخريف.

“لقد كان من المروع أن أفوت هذا الموعد وأُقطع عن منزلي والمكتبة ومذكراتي”، هكذا قالت إلوتزي. “لقد حدث كل هذا أثناء الامتحانات النهائية، ورغم أنني كنت على قائمة الشرف في الفصلين الأخيرين، إلا أنني كنت أعاني من أجل إكمال دراستي وتأثرت درجاتي حقًا”.

كما عانت زميلتها المدعية والطالبة الجامعية في جامعة كاليفورنيا سانتا كروز، ليلى ارشاد، من مشاكل أكاديمية أيضًا.

قالت ليلى: “كنت مساعدة مقيمة أعيش وأعمل في سكن جامعي، لذا كان الحظر مدمرًا. لقد رسبت في دوراتي المدرسية لأنني لم أتمكن من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو حضور الفصول الدراسية أو إكمال الواجبات”.

صدرت قرارات حظر على أكثر من 100 طالب وعضو هيئة تدريس تم اعتقالهم ليلة 30 مايو/أيار، عندما استدعت الجامعة أكثر من 100 ضابط شرطة لإخلاء مخيم التضامن مع فلسطين في المدرسة .

وقد تم منع كل من تم اعتقاله في تلك الليلة من دخول الحرم الجامعي بموجب المادة 626.4 من قانون العقوبات في كاليفورنيا، والتي تسمح للجامعة بسحب موافقتها على وجود فرد ما في الحرم الجامعي لمدة تصل إلى أسبوعين. ومع ذلك، لكي تتمكن الجامعة من الاستفادة من القانون، يتعين عليها أولاً إما عقد جلسة استماع أو اتخاذ قرار بأن الفرد يشكل “تهديدًا كبيرًا وماديًا”. ولم يتم استيفاء أي من المعيارين في حالة أولئك الذين تم اعتقالهم في مايو، في انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون الولاية.

وقالت تشيسي ثاتشر، المحامية البارزة في مؤسسة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في شمال كاليفورنيا، إن الحظر “غير دستوري وواسع النطاق، ويحرم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة”.