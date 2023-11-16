سياسة | دولي

طلاب يهود يرفعون دعوى قضائية ضد “جامعة نيويورك” بسبب “معاداة السامية”

16 - نوفمبر - 2023

طالب يهودي أمام احتجاج لدعم الفلسطينيين في حرم جامعة في 14 نوفمبر 2023 في مدينة نيويورك- ا ف ب

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نيويورك: رفع ثلاثة من الطلاب اليهود دعوى قضائية ضد “جامعة نيويورك”، بسبب ما يزعم أنه “معاداة للسامية” داخل حرم الجامعة بمانهاتن السفلى.

وقالت شركة “كاسويتز بنسون توريس” للمحاماة، في بيان لها: “لقد انتهكتْ جامعة نيويورك بشكل شائن الحقوق المدنية للطلاب اليهود الثلاثة، الذين واجهوا أعمالاً كثيرة من الكراهية المعادية للسامية، والتمييز، والمضايقة، والترهيب، أثناء وجودهم في جامعة نيويورك“.

وتزعم الدعوى، التي رفعتها شركة المحاماة في محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك، أن الجامعة انتهكت “لأعوام” قانون الحقوق المدنية لعام 1964، من خلال إظهار “لا مبالاة متعمدة” تجاه الأعمال العدائية التي تؤثر على الطلبة اليهود، مع حماية حقوق الأقليات الأخرى.

ووفقاً للدعوى القضائية، تفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد أن هاجمت حركة “حماس” إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر  الماضي.

(د ب أ)

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