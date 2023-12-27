طلال أبو غزالة «منحة المليون لاجئ» مفتوحة للجميع

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت جامعة «طلال أبو غزالة» العالمية الرقمية عن تخريج أول طالب بشهادة ماجستير رقمي من خلال برنامج (منحة المليون لاجئ) المخصصة للطلبة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وتحت الاحتلال. أحمد رضوان من غزّة هو الخريج الأول، حيث أعلن الدكتور أبو غزالة خلال استقباله أن حصوله على درجة الماجستير «رسالة للعالم أجمع بأن شيئاً لا يمنع الشعب الفلسطيني من تحقيق آماله وتطلعاته».

وخلال لقائه بالطالب، أكد الدكتور أبو غزالة مجدداً «التزامه المطلق بدعم وتمكين الشباب العربي بشكل عام، والشعب الفلسطيني بشكل خاص من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يتولاها تجاههم، ومن خلال سبل دعم متعددة، وبخاصة توفير فرص التعليم.

ويقيم الخريج أحمد رضوان في غزة، وتواجد مؤقتاً في الأردن بهدف استكمال إجراءات الحصول على الشهادة. وفي كلمة له نوّه رضوان بمنحة «طلال أبو غزالة». وقال إنها ساعدته على تجاوز صعوبات الوضع في غزة، ومنحته فرصة الاستمرار في رحلته التعليمية.

وأكد أن حصوله على شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات، تشكّل عاملاً مساعداً للحصول على فرصة تمكنه من خدمة وطنه، ومواجهة مختلف الظروف التي تعاني منها فلسطين بشكل عام، وغزة بشكل خاص.

وكان أكثر من 380 طالبا فلسطينيا قد تسجل للاستفادة من المنح الكاملة التي قدمها الدكتور طلال أبو غزالة (منحة المليون لاجئ) لتمكين الفلسطينيين من الحصول على درجة الماجستير، في مجموعة من المسارات التعليمية المتطورة.

وتشمل تلك المسارات إدارة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات، وإدارة أعمال الإدارة العامة والتسويق الرقمي، والملكية الفكرية، وإدارة سلسلة التوريد.

يشار إلى أن جامعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية تأسست عام 2012، وتقدم العديد من برامج الدراسات العليا، من خلال مساقاتها عبر الإنترنت بنظام التعلم المفتوح(MOOC) مجاناً. وهو نظام سمح بتسجيل آلاف الطلبة الفلسطينيين، حيث يحصل الطالب على شهادة ماجستير معتمدة من الجامعة، ووفق أسس ومعايير اعتماد شهادات الماجستير الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن الاطلاع على البرنامج وتقديم طلب الالتحاق من خلال الرابط التالي: https://www.tag-gu.global/