طلبات الدعم النفسي في إسرائيل زادت 30 في المئة بعد هجمات “حزب الله”

تل أبيب: أفادت جمعية إسرائيلية، الثلاثاء، بأن طلبات الدعم النفسي التي تتلقاها من سكان الشمال زادت خلال يومين بنسبة 30 بالمئة جراء حالات الهلع من زيادة إطلاق النار المتبادل مع “حزب الله” اللبناني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى انطلاق دوي صافرات الإنذار في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي، خاصة في عتليت التي شهدت ذلك للمرة الأولى منذ عام 2029، تخوفا من تسلل طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى اختراق 3 طائرات مسيرة لمجاله الجوي حيث تم اعتراض بعضها، ما دفعه إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، خاصة وأن مستوطنة عتليت يوجد بها مقر القاعدة البحرية العسكرية المعروفة باسم الكوماندوز البحري “شييطت 13”.

ومنذ صباح الثلاثاء، يتواصل دوي صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، إثر إطلاق “حزب الله” عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

وذكرت جمعية “عيران” (المعنية بتقديم المساعدة النفسية الأولية) الثلاثاء، أن “طلبات المساعدة النفسية التي تتلقاها من سكان شمال إسرائيل تضاعفت بنسبة 30 بالمئة، بسبب حالات الهلع خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط”، وفق القناة 12 العبرية.

وأوضحت القناة أنه “في ظل اتساع نطاق إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله يبدو أن هناك واقعا جديدا لمئات الآلاف من السكان في الشمال”.

ونقلت عن أوفير يحزقيلي، نائب رئيس بلدية “كريات شمونة” بالشمال الإسرائيلي، قوله إن “المدارس لم تفتح بعد سماع دائم لدوي صافرات الإنذار، وإنه منذ صباح الثلاثاء وصل إلى المستشفيات 20 مصابا بين إصابات طفيفة ومتوسطة”.

وقالت القناة “12” إن إصابات وقعت في المنازل القريبة من بلدة طمرة في الجليل (شمال)، وسقوط صاروخ على طريق كانت مزدحمة للغاية آنذاك.

وأشارت إلى اندلاع عدة حرائق في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل بعد سقوط صواريخ بمناطق هعماكيم ويوكنعام وعسفيا ودالية الكرمل.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر عن استشهاد 558 شخصا وإصابة 1835، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)