طلبات اللجوء البريطانية تتزايد ببطء مجددا

لندن: أظهرت بيانات جديدة اليوم الخميس، تراجع تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة بواقع الثلث تقريبا في خلال عام، ولكنها بدأت في الزيادة ببطء مجددا في الربيع.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن 118882 شخصا كانوا ينتظرون قرارا مبدئيا بشأن طلب اللجوء في المملكة المتحدة في نهاية حزيران/يونيو 2024، بتراجع بواقع 32 % من 175457 في نهاية حزيران/يونيو 2023، الذي سجل أعلى عدد منذ بدء السجلات الحالية في .2010

ولكن أحدث إحصائية جاءت أعلى بشكل طفيف عن العدد الذي ينتظر التعامل مع طلباته في نهاية آذار/مارس من العام الجاري، ويبلغ 118329، مما يشير إلى زيادة في الثلاثة أشهر الأخيرة من فترة الـ12 شهرا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وبلغ عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر صدور قرار مبدئي 76268 حتى نهاية حزيران/يونيو بتراجع من 46 % من الرقم القياسي الذي سجل في نهاية حزيران/يونيو 2023، وبلغ 139961 .

وأفاد أحد مراكز الأبحاث بأن الأرقام أظهرت أن تراكم الطلبات “بالكاد تغير” في الأشهر القليلة الماضية بينما الجهود الرامية إلى إرسال المهاجرين إلى رواندا فى محاولة لردع عمليات العبور عبر القنال الإنكليزي، صرفت انتباه الوزراء، بينما قال أكاديميون إن الركود أصاب النظر في طلبات اللجوء.

وقال مارلي موريس، من معهد أبحاث السياسات العامة ومقره لندن، “تؤكد البيانات الجديدة مدى صعوبة ميراث الحكومة الجديدة فيما يتعلق باللجوء والهجرة”.

(د ب أ)