منوعات

طلبة جامعة كندية يغيرون أسماء مبانيها لتصبح فلسطينية

14 - أبريل - 2024

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تورنتو ـ «القدس العربي»: غصت مواقع إخبارية وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو مصورة توثق إقدام طلبة في إحدى الجامعات الكندية على تغيير أسماء المباني لتصبح فلسطينية.
َقد عمد بعض طلبة جامعة «ماكجيل» الكندية لتغيير اسم 30 مبنى إلى قرى وبلدات فلسطينية دمرها الاحتلال الإسرائيلي على غرار غزة، دير ياسين، خان يونس، حيفا، بيت لحم، وغيرها.
وظهر في المقطع الذي اجتاح الشبكات تسلق طلبة على الجدار وتغطية أسماء المباني الحقيقية بملصقات بيضاء، ثم وضع ملصق يحمل أسماء القرى التي محاها الاحتلال، وذلك اعتراضا على استمرار السياسة الإسرائيلية المعتدية على ممتلكات وأراضي وأرواح الشعب الفلسطيني.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 8:19 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️😀👋👋👋

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