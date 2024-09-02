طلبة غزة محرومون من الدراسة للعام الثاني.. ومفوض “الأونروا”: المدارس دمرت أو تحولت لملاجئ

غزة – “القدس العربي”:

كما العام الدراسي المنصرم، ستبقى المدارس في قطاع غزة مكانا لإيواء الأطفال وعوائلهم، الذين إما دمرت مساكنهم، أو طالبهم جيش الاحتلال بمغادرة أماكن سكنهم، في سياق عمليات النزوح القسري، التي تطال أكثر من 85% من مناطق قطاع غزة، بسبب الحرب المستمرة، والتي تشارف على دخول شهرها الثاني عشر.

ووسط الاستعدادات العملية في مناطق الضفة الغربية لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تهيئة المدارس، لوصول الطلبة لمقاعد الدراسة، فإن الاستعدادات في قطاع غزة، تستمر من قبل الجهات المشرفة على الإغاثة، من أجل المحافظة على الحد الأدنى من الخدمات التي تقدم للنازحين في المدارس التي تحولت لـ “مراكز إيواء”، بمن فيهم الطلبة، بعد أن تحولت الغرف الصفية إلى غرف للمعيشة والمبيت والطبخ، وإنجاز الأعمال المنزلية.

وحسب التقويم المدرسي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، فإن عملية دوام الهيئات التدريسية في الضفة الغربية، بدأت الاثنين، للتمهيد والترتيب لانطلاق العام الدراسي يوم التاسع من الشهر الجاري.

وفي هذا الوقت يبدأ المدرسون ومدراء المدارس، بتجهيز كشوفات بأسماء الطلبة، والفصول الدراسية التي سينتظمون بها، وكذلك وضع الجداول الدراسية والحصص المخصصة لكل مدرس.

أما الحال في قطاع غزة، فإنه مغاير تماما، حيث انخرطت معظم طواقم التدريس في فرق الطوارئ التي تعمل حاليا على تقديم الخدمات للنازحين والسكان القاطنين في المناطق التي لا يشملها أوامر الاخلاء القسري في قطاع غزة.

وبدلا من التحضير للعام الدراسي الجديد، وتسجيل الطلبة وتنقلاتهم وتحضير الجداول المدرسية وتجهيز الفصول الدراسية، تعمل الطواقم التعليمية، في ترتيب “مراكز الإيواء” والإشراف على توزيع الحصص الغذائية على النازحين، وتسجيل نازحين جدد، وغيرها من الأمور الإدارية، بعد أن توقفت المدارس بشكل كامل عن العمل يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وستستمر هذه الطواقم التعليمية في هذه المهمة في العام الدراسي الجديد أيضا، خاصة وأن جميع مدارس قطاع غزة، الواقعة بعيدا عن مناطق العمليات العسكرية، أصبحت “مراكز إيواء” للنازحين، وبات الطلبة وأسرهم يبيتون في الفصول بدلا من الدراسة فيها.

وفي هذا السياق، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في تغريدة على موقع “اكس”، “إن الفتيان والفتيات في جميع أنحاء المنطقة يعودون إلى مدارس الأونروا، باستثناء غزة”.

وأشار وهو يتحدث عن هذه المشكلة، إلى أن أكثر من 600 ألف طفل يعانون بسبب الحرب من “صدمات نفسية عميقة، ويعيشون تحت الأنقاض”.

وقال وهو يتحدث عن مأساة أطفال غزة “ما زالوا محرومين من التعلم والتعليم”، لافتا إلى أن نصف أطفال غزة كانوا يتلقون التعليم في مدارس الأونروا.

وأكد أنه “كلما طال أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، زاد خطر ضياع جيل، مما يؤدي إلى تأجيج الاستياء والتطرف”.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من مدارس “الأونروا” دمر أو تضرر في الحرب، وأن الغالبية العظمى من مدارس “الأونروا” أصبحت الآن “ملاجئ مكتظة بمئات الآلاف من الأسر النازحة. ولا يمكن استخدامها للتعلم”.