طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب يتلقون مقترحات جديدة من الحكومة تفادياً لـ«سنة بيضاء»

الرباط ـ «القدس العربي»: تحالفت عوامل مختلفة ذات صلة بالتسيير الحكومي في المغرب في جعل قطاع الصحة يعاني من أعطاب، ناتجة من جهة عن تناقص عدد الكوادر الطبية قياساً إلى النمو الديمغرافي المتزايد الذي تشهده البلاد، ومن جهة ثانية عن النقص الموجود على المستوى اللوجيستي للمراكز الصحية بدرجات متفاوتة في الأقاليم، علاوة على أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب مقاطعة الطلبة للدروس والتدريبات.

ومنذ حوالي تسعة شهور، يقاطع آلاف الطلبة الفصول الدراسية والتدريب الداخلي وحتى الامتحانات، احتجاجاً على تقليص مدة دراسة الطب من 7 إلى 6 سنوات، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتدريبات المهنية في المستشفيات.

آخر مستجدات الملف الشائك يتمثل في كون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اقترحت إعادة برمجة اختبارات طلبة الطب والصيدلة بكليات الطب في المغرب، يوم 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، حلاَّ لإنهاء أزمة مقاطعة طلبة الطب والصيدلة في البلاد للدروس النظرية والتدريبات الاستشفائية، والتي بلغت شهرها التاسع، ما يجعل “شبح السنة الجامعية البيضاء تحصيلاً حاصلاً”، وفق تعبير عضو في اللجنة الوطنية لـ “القدس العربي”.

وأكدت لجنة للوساطة البرلمانية، تضم فرق الأغلبية في البرلمان المغربي، تلقيها المقترح المذكور من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، مقابل التزام الوزارة وعمداء الكليات، بتمكين الطلبة الذين سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2024، من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني إلى جانب إلغاء العقوبات والتوقيفات في حق ممثلي الطلبة.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، يواصل مئات من طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، وإضرابات شاملة عن الدروس النظرية والتطبيقية والتدريبات الاستشفائية، إلى جانب مقاطعة شاملة للامتحانات، رفضاً لـ “تخفيض سنوات التكوين، من سبع إلى ست سنوات، مع المطالبة بتسريع طلبات الاعتماد الدولية، لتكوينات الدكتوراه لدى المنظمات المعتمدة، إضافة إلى تنظيم 5 فترات تدريب على طوال السنة الجامعية مع مراعاة شهر من العطلة”.

وخاض طلبة الطب والصيدلة في المغرب حراكاً طيلة 9 أشهر الماضية على صعيد جميع كليات الطب والصيدلة في المغرب، فإلى جانب مقاطعة الدروس النظرية والتدريبات الاستشفائية، شارك الطلبة وأولياء أمورهم في مسيرات ووقفات احتجاجية في كل أقاليم البلاد، بالإضافة إلى مسيرات وطنية كان آخرها “مسيرة الغضب” أمام بناية البرلمان في الرباط. كما قاموا بعقد ندوة حقوقية تُسلّط الضوء على “مختلف الخروقات والتجاوزات الحقوقية التي طالت العقوبات المنزلة على الطلاب”.

وقالت “لجنة الحوار والوساطة”، في بلاغ لها، إنها ستحرص على متابعة التزامات الوزارة المصرح بها في اللقاء بمجلس النواب بتاريخ 10 تموز/ يوليو 2024، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثّْليهم، وإلغاء نقطة الصفر، إضافة إلى “برمجة دورتين للفصل الأول والفصل الثاني، وكذا العمل على ضَمان الوعاء الزمني للتكوين للأفواج 2019/2024 بحسب الصيغ البيداغوجية المعمول بها والمتخذة من طرف اللجان المختصة”.

ودعت “لجنة الحوار” الطلبة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والثقة في المؤسسات، مؤكدة مواكبتها “لتنفيذ التزامات الوزارة ضماناً لمصالح الطلبة وبما يحقق المصلحة الفضلى للوطن”.

مصدر من “اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة”، تحدث لـ “القدس العربي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، نفى أن يكون لأعضاء “اللجنة الوطنية” عِلم بالاتفاقات الأخيرة، وتابع: “لم يقُم أحد بالتواصل أو التحاور معنا، سواء من طرف الوزارة أو لجنة الوساطة”، وأكد ترحيبه بكل الوساطات التي يمكن أن تجد طريقاً نحو حلّ أزمة طلبة الطب والصيدلة.

وأبرز عضو “اللجنة الوطنية” أن إقحام آباء وأولياء الطلبة في الاجتماع الأخير، والذي حضره قلة منهم، في حين قاطعه أكثر من 90 في المئة من الآباء، “استصغار لطلبة الطب والصيدلة ولمطالبهم”، وأفاد بأن الحوار يجب أن يكون مع ممثلي الطلبة أعضاء اللجنة الوطنية ممن تعرضوا للتوقيف وبقوا صامدين في وجه هذه القرارات وما زالوا يحضرون الاجتماعات رغم أن مستقبلهم على المحك”. وأبرز المتحدث لـ “القدس العربي” أن المقترحات يجب أن “تتم مناقشتها مع ممثلي الطلبة، باعتبارهم أدرى بأوضاع التكوين النظري والتدريبات، أما أولياء الطلبة وذويهم، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التَّحاور معهم عوضاً عن أبنائهم الطلبة”.

وسبق لـ “اللجنة الوطنية لطلبة الطب طب الأسنان والصيدلة”، أن عبّرت عن “رغبتها الصادقة في الوصول إلى حلول عاجلة وملموسة تنهي الأزمة وتُيسّر إنقاذ السنة الجامعية وتضمن مكانة التكوين الطبي والصيدلي في المغرب وجودة شهاداته بين مصاف الدول”، وأعربت ضمن بلاغاتها عن “التشبث بهيئاتها التمثيلية وبالحق في المطالبة بإصلاح أفضل للمنظومة عبر مسلسل نضالي حضاري وسلمي، تعبيراً عن عدم الرضا بالواقع المرير الذي تعيشه الكليات العمومية منذ أشهر”.

وجدّدت “الهيئة الوطنية” النداء لكافة المسؤولين إلى “تحضير العقل والحكمة في التعامل مع الملف المطلبي الذي لا يحمل في طياته سوى مطالب تصب في مصلحة جودة تكوين طبيب وصيدلي الغد”، وفق تعبير بلاغ الهيئة.

من جهتها، طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الحكومة بـ “التحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة”.

وحذرت الهيئة النقابية الحكومة من “مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي نتيجة الاعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع، عوض منهج الحوار المنتج والمسؤول”، وجددت دعوتها لرئيس الحكومة لـ “توسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظاماً اجتماعياً منصفاً، ويتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين العاملين وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.

يحدث هذا بينما يشكو المغرب من خصاص مهول على مستوى الأطباء يبلغ 34 ألف طبيب، كما أن العجز قد يصل إلى 53 ألفاً بحلول عام 2035، علماً بأنه يتم تخرج فقط 1600 طبيب من الكليات المغرب كل سنة، يلجأ حوالي ثلثهم إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للعمل في أوربا أو كندا.