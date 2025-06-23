طلبك مرفوض.. الركراكي يصدم الموهبة الضالة

لندن- “القدس العربي”:

أكدت تقارير صحافية، أن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، تلقى تعليمات واضحة وصريحة من قبل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، بعدم استدعاء الموهبة الضالة محمد إحتارين، الذي تراجع بالفعل عن فكرة تمثيل مسقط رأسه منتخب هولندا، أملا في تحقيق أحلامه وطموحاته الكبيرة مع رابع كأس العالم قطر 2022.

من جانبها، قالت منصة “Win Win” الرياضية، إن أفضل مدرب في القارة السمراء العام قبل الماضي، اتخذ قرارا نهائيا، بحرمان مهاجم نادي فالفيك الهولندي محمد إحتارين، من ارتداء قميص منتخب أسود أطلس، وذلك بالرغم من تصريحات اللاعب الأخيرة، التي أبدى خلالها ندمه على تمرده من قبل على وطن الآباء والأجداد، معترفا بشكل لا لبس فيه، بأن أمنيته في المرحلة القادمة، هي الانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي.

ونقلت عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن المدرب البالغ من العمر 49 عاما، لديه تعليمات صارمة من مسؤول كبير بالجامعة الملكية لكرة القدم، بعدم التفكير أبدا في اللاعب إحتارين، حتى لو استعاد النسخة البراقة التي كان عليها في بداية مسيرته الاحترافية، وذلك ردا على الطريقة التي تهرب بها من الرئيس فوزي لقجع، عندما حاول إقناعه بتمثيل الأسود على حساب الطواحين البرتقالية.

واقتبس التقرير على لسان نفس المصدر أن “وليد الركراكي لن يقوم أبدا باستدعاء اللاعب المتمرد محمد إحتارين”، وذلك بالرغم مما وصفت بمحاولات “الاستجداء” التي يقوم بها صاحب الـ23 عاما في الآونة الأخيرة من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي، وهذا ليس فقط لأنه فَضل هولندا على المغرب في أوج لحظات نجاحه في الملاعب الهولندية والإيطالية، بل أيضا للكم الهائل من المواهب المتاحة في قائمة الركراكي، والتي تفوق بكثير الحالة الفنية والبدنية لمهاجم نادي فالفيك، مع تأكيد بأنه في كل الأحوال لن يجد مكانا في المنتخب لأنه “غير مرحب به داخله”.

تجدر الإشارة إلى أن إحتارين، كان يُصنف كواحد من أفضل المواهب الصاعدة في هولندا وأوروبا، وذلك قبل أن يضل الطريق في منتصف الرحلة، بدأت بدخوله في مشاكل مع إحدى عصابات المافيا في أمستردام، والتي على إثرها تم تهديده بالقتل إذا لم يُغادر عاصمة مسقط رأسه، ثم بإصابته بالاكتئاب بعد وفاة والده بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن الأضواء في السنوات الماضية، قبل أن ينجح في الاستيقاظ من سباته العميق، باستعادة جزء من مستواه المميز مع ناديه في الموسم الماضي، تاركا بصمته في 9 أهداف ما بين التسجيل والصناعة من مشاركته في 24 مباراة.