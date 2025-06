طليب تنتقد صمت إدارة بايدن حيال اغتيال عائشة نور- (تدوينة)

واشنطن: انتقدت رشيدة طليب، النائبة الوحيدة في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صمت إدارة الرئيس جو بايدن حيال مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد جنود إسرائيليين.

وقالت في منشور عبر منصة اكس: “أعزائي الأمريكيين، إذا قُتلتم على يد الحكومة الإسرائيلية، فإن بلادنا لن تهتم، ولن يتحمل أحد المسؤولية. بغض النظر عمن تكون، تستطيع إسرائيل أن تقتل الأمريكيين وتفلت من العقاب”.

Dear Americans, If you are killed by the Israeli government, our country won't care.

No one will be held accountable. It doesn't matter who you are, Israel can kill Americans and get away with it. https://t.co/oUa8LRoWQo

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 9, 2024