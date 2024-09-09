طليب تنتقد صمت إدارة بايدن حيال اغتيال عائشة نور- (تدوينة)

واشنطن: انتقدت رشيدة طليب، النائبة الوحيدة في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صمت إدارة الرئيس جو بايدن حيال مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد جنود إسرائيليين.

وقالت في منشور عبر منصة اكس: “أعزائي الأمريكيين، إذا قُتلتم على يد الحكومة الإسرائيلية، فإن بلادنا لن تهتم، ولن يتحمل أحد المسؤولية. بغض النظر عمن تكون، تستطيع إسرائيل أن تقتل الأمريكيين وتفلت من العقاب”.

Dear Americans, If you are killed by the Israeli government, our country won't care. No one will be held accountable. It doesn't matter who you are, Israel can kill Americans and get away with it. https://t.co/oUa8LRoWQo — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 9, 2024

والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

Complete and utter failure in keeping Americans safe. https://t.co/wLewxTWujG — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 6, 2024

(الأناضول)