سياسة | دولي | الولايات المتحدة

طليب تنتقد صمت إدارة بايدن حيال اغتيال عائشة نور- (تدوينة)

9 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: انتقدت رشيدة طليب، النائبة الوحيدة في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، صمت إدارة الرئيس جو بايدن حيال مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد جنود إسرائيليين.
وقالت في منشور عبر منصة اكس: “أعزائي الأمريكيين، إذا قُتلتم على يد الحكومة الإسرائيلية، فإن بلادنا لن تهتم، ولن يتحمل أحد المسؤولية. بغض النظر عمن تكون، تستطيع إسرائيل أن تقتل الأمريكيين وتفلت من العقاب”.

والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
فيما أسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: قرار الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين “غير مبرر”- (فيديو)
3 - ديسمبر - 2024
أمريكي من أصل فلسطيني يلقى حتفه في غارة إسرائيلية في لبنان
3 - أكتوبر - 2024
بايدن: مقتل الناشطة الأمريكية-التركية بالضفة الغربية كان “حادثا عرضيا على ما يبدو”
10 - سبتمبر - 2024
أمريكا توجه تهما جنائية لكبار قادة حماس ومنهم السنوار
3 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية