طليب تهاجم بايدن بعد مجزرة مستشفى غزة: “سنتذكر أين وقفت”

واشنطن- “القدس العربي”: هاجمت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رحلته المقررة إلى إسرائيل بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 500 مدني في غارة جوية على مستشفى في غزة.

وألقت طليب باللوم على بايدن لتشجيع ودعم العدوان الإسرائيلي على غزة ، بدلا من الضغط من أجل وقف التصعيد في الصراع.

وقالت طليب على موقع X ، المعروف سابقًا باسم تويتر: “قصفت إسرائيل للتو المستشفى المعمداني مما أسفر عن مقتل 500 فلسطيني (أطباء وأطفال ومرضى) بهذه الطريقة” .

وأضافت ” هذا ما يحدث عندما ترفض تسهيل وقف إطلاق النار والمساعدة في وقف التصعيد”.

وقالت:” نهجكم الوحيد في الحرب والدمار قد فتح عيني والعديد من الأمريكيين الفلسطينيين والأميركيين المسلمين مثلي”. “سوف نتذكر أين وقفت.”

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 500 شخص استشهدوا في الغارة على المستشفى الأهلي، كما أصيب المئات.