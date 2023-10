طليب وبوش تطالبان بوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل وتفكيك النظام العنصري- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: وصفت النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) وكوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري) إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

ودعت طليب وبوش الولايات المتحدة إلى إنهاء تمويل إسرائيل.

وقالت طليب إنها تواصل “الحزن على الأرواح الفلسطينية والإسرائيلية التي فقدت أمس واليوم وكل يوم”، قبل أن تدعو إلى “تفكيك نظام الفصل العنصري الذي يخلق الظروف الخانقة واللاإنسانية التي يمكن أن تؤدي إلى المقاومة”.

وكانت طليب قد انتقدت في السابق الاحتلال الإسرائيلي ونددت بقرار مجلس النواب الذي يدعم إسرائيل في خطاب ألقته في يوليو/ تموز الماضي.

ودعت طليب، وهي من أصول فلسطينية، في بيانها المطول إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت “إن الفشل في الاعتراف بالواقع العنيف للعيش تحت الحصار والاحتلال والفصل العنصري لا يجعل أحدًا أكثر أمانًا. لا ينبغي لأي شخص أو طفل في أي مكان أن يعاني أو يعيش في خوف من العنف. لا يمكننا أن نتجاهل الإنسانية الموجودة في بعضنا البعض”.

وتابعت “طالما أن بلادنا تقدم المليارات من التمويل غير المشروط لدعم حكومة الفصل العنصري، فإن دائرة العنف المفجعة هذه ستستمر”.

وأصدرت بوش أيضًا تعليقات مماثلة في بيان لها ، السبت، أدانت فيه استهداف المدنيين وقالت إنها “تشعر بالحزن” بسبب أعمال العنف. كما دعت إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقالت: “كجزء من تحقيق سلام عادل ودائم، يجب علينا أن نقوم بدورنا لوقف هذا العنف والصدمة من خلال إنهاء دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري”.

