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طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجآت عن زواجها منه- (فيديو)

منذ 26 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

حلّت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ضيفة على برنامج “90 دقيقة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”.

وظهرت ريم وهي تبكي على الهواء قائلة: “اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي، وكان عارف إني مُطلّقة، تزوجت شرعياً وانفصلت شرعياً وكان هناك قضية بيني وبين طليقي فكيف لا يعلم شاكوش بذلك؟”.

وأضافت: “يكفي إني كنت مهددة بعدم القدرة على الرجوع للبيت إن خرجت منه، خلافات زوجية لكنها ليست مثل الخلافات التي تحدث بين أي شخصين متزوجين”.

وتابعت: “حسن شاكوش طيب وابن حلال وجدع وشهم لذلك وافقت على الزواج منه، لكن الصورة حاجة والحقيقة حاجة تانية، حسن في البيت كان حاجة تانية خالص، شفت أبشع حاجات ممكن تتخيليها، شفت معاه كل حاجة وحشة محدش يقدر يتخيلها بعيداً عن الخيانة، الموضوع أكبر من الخيانة، بس إنسانياً ودينياً وأخلاقياً مش هقول، نفسي أقول للناس كلها بس مش هقدر أشيل الذنب ده، والموضوع كبير ومش هقدر أحكيه”.

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