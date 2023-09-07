طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل اتهامها لحورية فرغلي بالعلاقة مع طليقها

لندن- “القدس العربي”:

كشفت ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل اتّهامها للفنانة حورية فرغلي بأنها كانت على علاقة بطليقها أثناء زواجهما، مؤكدةً رفضها التام الاعتذار لها عما بدر منها.

وقالت ريم في مقابلة تلفزيونية: “أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، الناس بتقولي أبسط حاجة روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده؟ ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف إن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني يقدّره ويحترمه”.

وعن تقديمها اعتذارا إلى حورية فرغلي، أكدت ريم طارق أنها لن تفعل، قائلةً: “حورية فرغلي قالت إني مذكرتش اسمها وإني قولت حرف بس، وهي مش زعلانة وأنا مجبتش سيرتها، ومش هعتذر لأني مقولتش مين الشخصية”.