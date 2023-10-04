طليقة وائل كفوري تنشر رسالة تهديد.. فهل تقصده؟

“القدس العربي”: نشرت أنجيلا بشارة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، منشورا أعادت به إلى الأذهان أزمتها مع الفنان وائل كفوري إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان وصولهما لتسوية أنهت النزاع القضائي بينهما.

وكتبت أنجيلا بشارة تهديدا عبر خاصية القصص القصيرة، لم تشر فيه إلى الشخص المقصود ليتوقع البعض أن خلافا جديدا اشتعل بينها وبين النجم اللبناني.

وفي منشورها كتبت أنجيلا بشارة: “المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك.. ما عم بعرف ليش مصر تحفر قبرك بإيدك، سكتت كتير، لكن واضح إنه ما عم بيبين معك”، ليعيد متابعون نشر المنشور عبر حساباتهم الشخصية وسط توقعات بأن أزمة جديدة ستشتعل بين أنجيلا بشارة وطليقها الفنان اللبناني، بحسب مجلة ليالينا.