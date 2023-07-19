طليق نسرين طافش يصفها بـ”البلاستيك المزيف” ويثير جدلا- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

نشر شريف شرقاوي، طليق الفنانة نسرين طافش، من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” رسالة غامضة أثار بها الجدل بين الجمهور.

وكتب شريف في رسالته: “عندما نترك الماضي لأنه قديم وكاذب ومزيّف (بلاستيك مزيف)… للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالماس، قريباً هتعرفوا مين؟”.

وبدأ الجمهور يتساءل عن معنى الرسالة وهل يقصد بها طليقته؟ في حين هاجم عدد كبير من جمهور نسرين طافش طليقها بشكل عنيف، مما دعاه لحذف المنشور.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، وأكدت أن الانفصال تم رسمياً، وطلبت من الجميع احترام خصوصياتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها نسرين طافش طلاقها، حيث سبق أن انفصلت عن شريف شرقاوي رسمياً في أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم أعلنت العودة إليه، حيث نشرت فيديو وعلّقت عليه بالقول: “مساء السعادة”، ليرد عليها زوجها قائلاً: “سعيد إنك ملكي”.