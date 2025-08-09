طنجة.. آلاف المغاربة يتظاهرون رفضا للتجويع الإسرائيلي بغزة

الرباط: طالب آلاف المغاربة، مساء السبت، بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، رافضين التهجير والتجويع الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال مسيرة تضامنية مع غزة، بمدينة طنجة (شمال)، استجابة لدعوة المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية).

المحتجون رددوا شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، وبمنع إسرائيل من خططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من الاستمرار في التجويع الإسرائيلي.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها: “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان”، و”فلسطين تقاوم”.

وأدان المشاركون عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للإبادة الإسرائيلية المستمرة بالقطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(لأناضول)