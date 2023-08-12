طهران: إيداع الأرصدة المفرج عنها من واشنطن في 6 بنوك إيرانية 

أنقرة: أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، السبت، أنه تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية، موضحًا أنها ستودع باليورو “قريبا” في حسابات 6 بنوك إيرانية.

جاء ذلك وفق سلسلة تغريدات نشرها فرزين في حسابه على منصة “إكس”، ونقلت ترجمتها وكالات محلية مثل “مهر” و”فارس”.

وقال فرزين: “تم الإفراج عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية، وستستخدم هذه الأموال في شكل مدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر (الغربي)”.

وهنّأ “فريق دبلوماسية العملة الأجنبية على الإفراج بنجاح عن الأرصدة المجمدة”، مضيفًا أنه “مما لا شك فيه أن ما تم الحصول عليه يتجاوز التحليلات الراهنة وبالطبع هذه العملية ستستمر”.

واستدرك بالقول “للأسف، تم إيداع ما يقرب من 7 مليارات دولار من العملة الأجنبية لبلادنا في البنوك الكورية الجنوبية على شكل وون (عملة كوريا الجنوبية) في أواخر التسعينيات”.

وأوضح أنه “لم يتم دفع أي فائدة لهذه الأرصدة خلال هذه السنوات، وبسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار، انخفضت قيمتها ما يقرب من مليار دولار”.

وأضاف المسؤول الإيراني: “مع المتابعة التقنية والدبلوماسية الناجحة، تم الإفراج عن جميع موارد الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية، كما تم قبول تكاليف تحويل عملتها من الوون إلى اليورو من قبل دولة ثالثة (لم يحددها)”.

وأردف أنه “وفقًا لذلك، سيتم إيداع جميع هذه الأرصدة باليورو قريبًا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر، واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر، وستستفيد بقية هذه الأموال، في حالة الإيداع، من فوائد مصرفية”.

وختم بالإشارة إلى أن “موارد الأرصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبًا، وستظهر نتائجها في الأسواق والتبادلات التجارية”.

والجمعة، كشف مصدر إيراني مطلع عبر وكالة إرنا الرسمية، بدء الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، في إطار اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن “الأموال ستوضع في حسابات مقيدة للتأكد من عدم استخدامها فيما يتعارض مع العقوبات على طهران”، رافضًا الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن عملية تبادل السجناء بين الجانبين.

والجمعة، كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في تصريحات متلفزة أوردتها الخارجية القطرية على منصة “إكس”، أن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح وتبادل سجناء.

(الأناضول)