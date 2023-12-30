طهران تتهم الدول الغربية بانتهاج سياسات غير بناءة في الملف النووي

طهران: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن التخصيب بمعدل 60% في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائما وسيظل وفقا للاحتياجات السلمية للبلاد وتحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعليقا على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني، صرح كنعاني يوم الجمعة بأنه “كما تم التأكيد مرارا وتكرارا فإن البرنامج النووي الإيراني كان دائما سلميا وسوف يبقى كذلك”.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أدانت في بيان مشترك يوم الخميس، تسريع إيران إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي كشف عنه تقرير أصدرته، الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية انه من المثير للسخرية أن “تسعى الدول المسؤولة بنفسها عن الوضع الحالي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بقلب الواقع وتغيير الجاني والضحية”.

وتابع كنعاني أنه “بدلا من الإسقاط واتخاذ المواقف السياسية، من الأفضل لهذه الدول أن تقوم بمراجعة أدائها في المفاوضات النووية الرامية لرفع العقوبات عن إيران خلال العامين الماضيين ومراقبة نتائج سياساتها غير البناءة”، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

ولفت كنعاني إلى أن إيران تدرك كافة حقوقها والتزاماتها الدولية وستواصل تعاونها مع الوكالة في هذا السياق.

وأوضح أن الانسحاب من المفاوضات وإثارة قضايا غير مرتبطة بها أنتج الوضع الحالي للمفاوضات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ليسوا في موقف يسمح لهم بالمطالبة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. واستطرد بأن التجربة قد أثبتت أن طرح المطالب من جانب واحد وغياب الإرادة لتصحيح الخطوات الخاطئة للدول الغربية لا يساعد في هذا الخصوص.

وختم كنعاني مؤكدا على أنه وكما في الماضي، فإن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التفاوض والدبلوماسية أفضل وسيلة لحل المخاوف الزائفة بشأن برنامجها النووي السلمي، مشيرا إلى أن “الكرة حاليا في ملعب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث وعليهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بالتخلي عن سياسة إصدار البيانات والضغوط العقيمة”.

(د ب أ)