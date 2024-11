طهران تحتج بعد توقيف “عنيف” لطالبَين إيرانيَين في روسيا- (فيديو)

طهران: احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف “عنيفة” لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء، السبت.

ونقلت الوكالة عن القنصلية الإيرانية في المدينة: “قام، صباح الجمعة، عددٌ من الطلاب في جامعة قازان الفدرالية من دول مختلفة، منها أوزبكستان والصين وإيران وتركمانستان وغيرها، بزيارة مركز تجديد التأشيرات التابع للجامعة المذكورة لتجديد طلباتهم”.

وأضافت: “بعد مشادة بين الطلاب وتفعيل جهاز الإنذار من قبل أمن المركز المذكور، تم إرسال الشرطة إلى المكان، وبعد استمرار المشادة والضرب اللاإنساني وغير المهني للطلاب من قبل الشرطة، تم اعتقال طالبين إيرانيين”.

Iran’s ambassador to Russia has expressed dismay over reports that Iranian students were beaten by police at a university in the Russian city of Kazan. “The responsible Russian authorities should be accountable,” Jalali said, condemning such treatment. pic.twitter.com/zGSN4LgSl6

ورداً على ذلك، قدمت إيران “مذكرة احتجاج” إلى وزارة الخارجية الروسية نددت فيها بـ “المعاملة العنيفة التي تعرّضَ لها الطلاب الإيرانيون من قبل الشرطة، وطلبت توضيحات بشأن سبب الحادث والتورط غير المهني للشرطة المحلية في الأمر”، وفق ما أضافت وكالة الأنباء.

وأشارت إلى أن القنصلية الايرانية العامة أكدت أنه “نتيجة للإجراءات المتخذة، تقرر إطلاق سراح الطالبين الإيرانيين وإعادتهما إلى سكنهما”.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لشرطة قازان عبر تلغرام، الجمعة، إن مشاجرة كلامية بين طلاب تحولت إلى جسدية، مضيفاً أن شرطيين “أوقفوا المحرّضين”، من دون ذكر جنسياتهم.

